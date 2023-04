Puigdemont denuncia la «doble vara de medir» ante el caso de la quema de muñecos

El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, se ha pronunciado respecto a la quema de tres muñecos correspondientes a los tres exiliados en un pueblo de La Rioja. En un tweet este domingo Puigdemont ha asegurado que «el problema no es que quemen muñecos que representan personajes a quienes detestan. Lo hacen cada año y con todo el mundo». «El problema es que si en Cataluña la Generalitat tuviera la ocurrencia de declarar Fiesta de Interés Turístico una tradición de una villa gobernada por el independentismo en la cual se queman personajes españoles calificados de Judas (es decir, traidores), las autoflagelaciones no pararían«, ha constatado.

Puigdemont ha lamentado que «aquí somos más de pedir perdón por todo y exigir que se retiren gigantes y monas de Pascua para no herir sensibilidades». Además, en respuesta al tweet de Jordi Turull sobre esta crema de muñecos, Puigdemont ha señalado que «si fueran los del rey, su esposa y la futura jefa de Estado (democráticamente escogida, como sabe todo el mundo), se harían editoriales a nuestra prensa, no solo la monárquica, pidiendo de retirar aital distinción… por no hablar de las querellas que presentaría el españolismo y de los jueces Aguirre de turno, siempre dispuestos a aceptarlas a trámite y hacer hervir la olla». «La sesión de control en el gobierno catalán que hubiera declarado esta fiesta como “fiesta de interés turístico” sería divertida de ver», ha añadido en el mismo sentido.

Por último, ha señalado que «si exigen que TV3 pida perdón por el gag de un programa de humor, imaginéis como se pondrían si distinguiéramos como “interés turístico” la crema del muñeco del rey y su familia». «Cada cual califica cómo quiere el interés turístico de sus tradiciones; si a la Rioja esto los parece bien, adelante las atxes. Pero la doble vara de mesurar ya es toda otra cosa», ha concluido el presidente al exilio.