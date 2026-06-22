El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir aquest dilluns la convocatòria immediata d’eleccions després de la sentència del Tribunal Suprem que condemna l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel Cas Mascaretes. En una roda de premsa a la seu del partit, Feijóo ha afirmat que el cas evidencia que “és indecent que Pedro Sánchez continuï un minut més” al capdavant del Govern.
El dirigent popular ha situat la condemna com un cop directe a l’executiu i ha assegurat que Ábalos “és un dels símbols del sanchisme”, recordant que va ser “número dos del PSOE i una de les persones amb més poder del partit”. En aquest sentit, ha vinculat directament l’expresident del partit socialista amb el seu antic ministre: “Sánchez no seria res sense Ábalos i Ábalos no seria res sense Sánchez”, ha sentenciat.
Feijóo ha insistit que la sentència del Suprem no pot quedar sense conseqüències polítiques i ha reclamat responsabilitats immediates al president espanyol. Segons el líder del PP, la decisió judicial és “una condemna al govern de Sánchez per l’exercici del seu ministre més important” i demostra, al seu parer, que el sistema polític espanyol es troba en una “situació límit”.
Pressió als socis i rebuig a una moció de censura
El dirigent popular ha tornat a descartar, però, la presentació d’una moció de censura i ha optat per intensificar la pressió sobre els socis parlamentaris de l’executiu. En aquest sentit, els ha preguntat directament “què més necessiten” per retirar el suport a Sánchez. “A què més esperen? A què hi hagi tres sentències, a què més persones acabin a la presó?”, ha plantejat Feijóo, que ha insistit que l’única sortida possible és la convocatòria immediata d’eleccions. També ha assegurat que el PP continuarà impulsant iniciatives parlamentàries per forçar la dimissió del president i perquè es pugui “expressar la voluntat majoritària dels espanyols” a les urnes.
Ayuso també clama contra Sánchez
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat una de les primeres veus del PP a reaccionar a la sentència. En una publicació a les xarxes socials, ha demanat directament a Pedro Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui eleccions: “No n’hi ha prou?”, ha plantejat. Ayuso ha vinculat la condemna a Ábalos amb la responsabilitat política del president espanyol i ha subratllat la gravetat que, segons ella, suposa que el seu exnúmero dos hagi estat condemnat a 24 anys de presó. També la portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qualificat la decisió judicial com la “primera sentència ferma per corrupció al govern de Sánchez”, en una línia de duresa que s’ha imposat dins del partit després de conèixer-se la resolució del Suprem.
Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2026
Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…
¿No es suficiente para que…