El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir este lunes la convocatoria inmediata de elecciones tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el Caso Mascarillas. En una rueda de prensa en la sede del partido, Feijóo ha afirmado que el caso evidencia que “es indecente que Pedro Sánchez continúe un minuto más” al frente del Gobierno.

El dirigente popular ha situado la condena como un golpe directo al ejecutivo y ha asegurado que Ábalos “es uno de los símbolos del sanchismo”, recordando que fue “número dos del PSOE y una de las personas con más poder del partido”. En este sentido, ha vinculado directamente al expresidente del partido socialista con su antiguo ministro: “Sánchez no sería nada sin Ábalos y Ábalos no sería nada sin Sánchez”, ha sentenciado.

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo/EP

Feijóo ha insistido en que la sentencia del Supremo no puede quedar sin consecuencias políticas y ha reclamado responsabilidades inmediatas al presidente español. Según el líder del PP, la decisión judicial es “una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de su ministro más importante” y demuestra, a su parecer, que el sistema político español se encuentra en una “situación límite”.

Presión a los socios y rechazo a una moción de censura

El dirigente popular ha vuelto a descartar, sin embargo, la presentación de una moción de censura y ha optado por intensificar la presión sobre los socios parlamentarios del ejecutivo. En este sentido, les ha preguntado directamente “qué más necesitan” para retirar el apoyo a Sánchez. “¿A qué más esperan? ¿A que haya tres sentencias, a que más personas acaben en prisión?”, ha planteado Feijóo, que ha insistido en que la única salida posible es la convocatoria inmediata de elecciones. También ha asegurado que el PP continuará impulsando iniciativas parlamentarias para forzar la dimisión del presidente y para que se pueda “expresar la voluntad mayoritaria de los españoles” en las urnas.

Ayuso también clama contra Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras voces del PP en reaccionar a la sentencia. En una publicación en las redes sociales, ha pedido directamente a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones: “¿No es suficiente?”, ha planteado. Ayuso ha vinculado la condena a Ábalos con la responsabilidad política del presidente español y ha subrayado la gravedad que, según ella, supone que su exnúmero dos haya sido condenado a 24 años de prisión. También la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado la decisión judicial como la “primera sentencia firme por corrupción al gobierno de Sánchez”, en una línea de dureza que se ha impuesto dentro del partido tras conocerse la resolución del Supremo.