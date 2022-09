Un diputat del PP torna a errar i aprova investigar l’Operació Catalunya

El diputat del Partit Popular Alberto Casero ha tornat a equivocar-se aquesta tarda en una votació telemàtica en el Congrés en donar suport a la creació d’una nova comissió de recerca sobre el Ministeri de l’Interior que va dirigir Jorge Fernández Díaz en el primer Govern de Mariano Rajoy sobre l’Operació Catalunya.

Es tracta del tercer òrgan per a investigar suposades trames parapolicials que funcionarà en la Cambra Baixa i, en aquest cas concret, farà investigacions sobre l’Operació Catalunya i ampliarà les duta a terme en el curs anterior sobre l”Operació Kitchen’.

Maria Dolores de Cospedal mira l’expresident espanyol Mariano Rajoy en una imatge d’arxiu, durant l’época que pensava que els catalans eren més aviat un covarts/EP

Vots en contra de la dreta

La iniciativa ha tirat endavant amb el vot en contra del PP, Vox, Ciutadans, els dos diputats expulsats d’UPN, Coalició Canària i Fòrum Astúries. I també amb el vot a favor del diputat del PP Alberto Casero, que amb el seu error en una altra votació telemàtica, com la d’aquest dijous, va salvar l’aprovació en el Congrés de la reforma laboral. En aquesta ocasió, també ha errat i ha votat a favor de la recerca.

El seu anterior error conegut i que va salvar la reforma laboral es va produir el passat 3 de febrer. En aquell moment, Alberto Casero va votar telemàticament perquè estava malalt i després va al·legar que hi havia hagut un error en el sistema.

Problemes amb els vots telemàtics

Els vots telemàtics s’han d’emetre abans de la votació presencial per això, en advertir que havia donat suport a la reforma laboral, es va acostar a l’hemicicle per a intentar votar una altra vegada des del seu escó, però ja no va poder repetir el vot perquè ho prohibeix el Reglament.

El Grup Popular va posar en coneixement de la Cambra que hi havia una anomalia i que el vot telemàtic no era el que constava en el certificat. No obstant això, set dies després, la Secretaria General del Congrés va emetre un informe en el qual va deixar clar que no hi havia hagut fallada informàtica i que s’havia produït un error humà.

Gràcies a aquest error el vot telemàtic de Casero va tirar endavant la reforma laboral, ja que els dos diputats d’UPN que anaven a votar a favor de la citada reforma van trencar la disciplina de vot.