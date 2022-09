El Congrés aprova crear una comissió d’investigació de l’Operació Catalunya

El Congrés espanyol ha aprovat la creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya, però com va avançar El Món únicament es centrarà en l’època de mandat del PP. Arran de la causa oberta per la justícia andorrana contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy que també va avançar aquest diari, s’ha decidit crear aquesta comissió per investigar la presumpta extorsió a directius de Banca Privada d’Andorra per part de Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro i tres ex alts càrrecs per tal que els donessin informació sobre els comptes de polítics catalans. Es tracta d’una proposta d’ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT, CUP, Bildu i BNG que ha rebut el suport del PSOE únicament quan han aconseguit introduir una esmena que limita la investigació als mandats del PP.

La creació d’aquesta comissió s’ha acabat aprovant amb després que els socialistes hagin aconseguit introduir una esmena que limita l’objecte de la investigació als governs del PP. S’ha aprovat amb 191 vots a favor -on hi ha inclòs el del diputat del PP Alberto Casero que s’ha equivocat un altre cop i ha votat a favor d’investigar el seu propi partit-, 153 en contra i una abstenció.

Aquesta comissió es crearà gràcies al suport dels socialistes, que l’han condicionat a que es limités la investigació a “les actuacions del Ministeri de l’Interior durant el govern del Partit Popular”. Inicialment els grups que van fer la proposta no ho limitaven explícitament a aquesta època, però han acabat aprovant l’esmena. Tot i així, ho han criticat des del faristol. El diputat de Junts Joan Pagès ha titllat aquesta esmena de “xantatge” del PSOE que els grups han acceptat “com a mal menor”. “Els socialistes no són aliens a les operacions de l’Estat contra Catalunya”, ha acusat abans d’afegir que la “repressió a l’independentisme és patrimoni comú de tots els governs, siguin del PP o del PSOE”. “S’equivoquen si pensen que no sortiran esquitxats”, els ha advertit després de prometre que s’ocuparan “que se sàpiga tota la veritat”.

El PP ho titlla d'”intent desesperat” per deslegitimar-los

Pel que fa als populars, el diputat del PP Luis Santamaría ha titllat aquesta esmena d'”intent desesperat per deslegitimar al PP” en un moment, ha dit, en què han millorat les seves perspectives electorals. Justament ho ha dit el dia que el CIS ha tornat a donar avantatge al PSOE en la seva cursa amb el PP. Després els ha preguntat si tenen “por” de la seva formació i de “reconèixer que va ser un ministre socialista qui va recuperar Villarejo”.

Segons el text de l’esmena dels socialistes, cal centrar les investigacions en el PP per les “presumptes irregularitats que vinculen a alts càrrecs i comandaments policials, així com la seva relació amb possibles entramats privats o lobbies de pressió, la possible intromissió en la sobirania d’altres països i les connexions d’aquesta trama amb la denominada ‘Operació Catalunya'”. En aquest sentit el diputat del PSOE Felipe Sicilia ha assenyalat que aquesta serà la quarta comissió d’investigació relacionada amb la “corrupció sense límits del PP”. Sicilia ha defensat que la comissió havia de tenir un “camp de treball ampli”, pel que han introduït l’esmena.