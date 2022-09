La guerra a les clavegueres de l’Estat per repartir-se l’Operació Catalunya

La complexitat de l’Operació Catalunya va portar problemes organitzatius entre els diferents integrants de la claveguera de la policia patriòtica espanyola. Un exemple és la guerra oberta que mantenia el responsable operatiu a Catalunya de les maniobres contra el Procés amb el Centre Nacional d’Intel·ligència. Una gravació d’una reunió de l’estat major operatiu de la policia patriòtica mostra les diferències tàctiques entre els serveis d’informació de l’Estat i les dels membres del Cos Nacional de Policia.

En definitiva, el repartiment de les tasques i com es coordinava cada cos de seguretat enceta una discussió interessant entre els comandaments responsables de l’Operació Catalunya adscrits al ministeri d’Interior. De fet, al pla de treball recollit a les agendes del comissari d’intel·ligència José Manuel Villarejo –avançat per aquest diari– ja hi apareix el CNI, que té com a integrant de l’equip de coordinació Julian Sinis. Posteriorment, s’ha constatat la seva participació en l’espionatge a través de Pegasus. Arran d’aquesta discussió surt a la llum que un dels líders independentistes sotmesos a seguiments va ser David Fernàndez, aleshores un dels tòtems de la CUP. Curiosament, destaquen que “no només el van a veure esparracats”.

Part de l’agenda de Villarejo on estableix el pla de treball de l’Operació Catalunya i com compta amb el CNI/QS

“El CNI no ens diu res!”

La reunió se celebra el 4 de març de 2014 al despatx de l’aleshores màxim comandament uniformat del Cos Nacional de Policia, el comissari Eugenio Pino. Hi ha presents el cap de la unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas, i el comissari Villarejo. Tots tres paren l’orella al comissari d’Informació Pedro Esteban, home sobre el terreny a Catalunya en l’operació parapolicial contra el Procés. Esteban proposa una reunió de tots amb Agustín Linares, ex mà dreta de Pino i un tal Muñoz.

Esteban es queixa amb vehemència que el CNI no li diu res, tot i que ja han parlat de “repartir-se la feina”. De fet, apunta que ja ha dinat amb “Jesús” (Jesús Campo), un dels agents coordinadors dels agents d’informació del CNI a Catalunya, i que encara espera notícies. Campo li va dir que primer havia de parlar amb Madrid. Martín Blas li para els peus i l’adverteix que no cal que “consulti” ni coordini res amb el CNI perquè “tenen altres objectius”. Cal recordar que Martín Blas serà acusat posteriorment per Villarejo de ser un home de l’exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, arran del cas del Pequeño Nicolás.

Part de la gravació on Esteban lamenta que el CNI no li respon la seva petició/Quico Sallés

Eugenio Pino, enmig de la imatge, en una compareixença al Congrés de Diputats/EP

El director adjunt operatiu de la policia posa ordre

Entra a la discussió el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, que recorda que a la reunió de treball es va establir que hi havia d’haver coordinació amb els serveis d’intel·ligència. Ara bé, tot i l’avís de Pino, Martín Blas procura evitar que Esteban tingui relació amb el CNI i insisteix que no faran seguiments. Esteban eleva el to i reivindica que sí que han de tenir relació. “Jo he de saber què estan fent!”, reclama, tot i entenent que seran els serveis secrets els que faran les punxades de telèfon. Pino també detalla que va parlar amb “una” responsable del CNI, però no n’arriba a dir-ne el nom.

Martín Blas inclou dos agents més del CNI, Juan Puesto i Arturo, que havien participat en una reunió amb ells el dia abans, però no Jesús Campo. Fins i tot fan broma sobre si el nom és real o no. Villarejo glossa la situació i ironitza que “tenen una crisi d’identitat”. De fet, indica que ell ja està acostumat i que ho assumeix com una “altre pena” per al seu “cony”.

Part de la conversa on Pino informa als uniformats de la policia patriòtica que hi ha l’ordre de coordinar-se amb el CNI/Quico Sallés

David Fernàndez com a reclam per a les classes mitjanes

En aquest moment, Martín Blas reivindica la informació extreta gràcies als seguiments que ha dirigit la policia patriòtica. Se’n vanta. Informa que “cada dues setmanes” canvien “l’objectiu”. És més, tant el cap d’Afers Interns com Esteban expliquen als seus companys de reunió la sorpresa que han tingut amb un dels líders de l’independentisme, David Fernàndez. Esteban subratlla que se l’està seguint i que s’han adonat de l’èxit que té. “No només hi van esparracats, sinó també classes mitjanes”, exclamen. Una trucada a Martín Blas interromp la conversa. Esteban pregunta a Villarejo “com està”. Continuarà.

Part de la conversa on Martín Blas i Esteban expliquen l’éxit de convocatòria de David Fernández/QS