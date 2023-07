La CUP apel·la la classe treballadora per combatre l’abstenció

En l’acte de campanya per a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol de la CUP, els anticapitalistes han apel·lat a les classes treballadores per combatre l’auge de la tendència abstencionista que creix per als comicis. Consideren que després dels resultats de les municipals al País Valencià i a les Illes Balears on “no hi ha més votants de dretes” sinó una “esquerra exhausta”. L’exdiputat de la formació David Fernàndez creu que no anar a votar el dia assenyalat és “un luxe que aquest poble no es pot permetre”.

Seguint en aquesta línia, la número 2 per Barcelona, Laure Vega, ha demanat durant l’acte d’aquesta tarda a Sant Boi de Llobregat a les classes treballadores que es bolquin diumenge de la setmana que ve a les urnes: “A Sarrià voten cada dia per decidir si apugen el lloguer, l’electricitat o la benzina i a mi no em dona la gana que la patronal decideixi la meva vida”, etziba. Ara bé, tots dos han admès que anar a votar el 23-J no és suficient per evitar que l’extrema dreta a la Moncloa, perquè “ja té la pota” dins les institucions, però sí que consideren que és un motiu de pes per impedir que “entrin amb el cos sencer”.

L’exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez en un acte de la campanya electoral del 23-J a Sant Boi de Llobregat / ACN

Refermar la seva candidatura

Vega ha centrat la seva intervenció a defensar la seva posició com a partit dins aquestes eleccions. La candidata considera que es presenten per demostrar que les injustícies que passen a l’Estat “no són normals”. De fet, ha volgut posar d’exemple un jove de 19 anys que va perdre la vida a l’empresa Cidac de Cornellà l’any passat per representar les injustícies amb les quals es conviu a Espanya.