Els ciutadans estan farts de la crispació política i volen pactes d’Estat

La ciutadania està farta de la crispació política i exigeixen als partits que arribin a pactes d’Estat per sortir de la crisi i que s’ocupin dels problemes del dia a dia, com els preus desbocats de l’energia o la violència contra les dones. Segons l’última enquesta d’actualitat del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), al voltant del 90% dels espanyols considera que els polítics estan obligats a acords i volen que el debat polític sigui més pragmàtic i menys escarafalls.

És la segona vegada en menys d’un mes que el CIS fa un sondeig d’actualitat. En aquesta ocasió, l’ens ha preguntat a unes 2.350 persones entre el 26 i el 29, poc després de l’esclat del cas Pegasus, amb la guerra d’Ucraïna estancada i el pla anticrisi de Pedro Sánchez salvat a l’últim minut per Bildu i el PNB. Segons el CIS, la ciutadania culpa directament els polítics de la crispació general a l’estat i, en menor mesura, assenyalen directament Vox i el PSOE.

Així mateix, el 70% està d’acord amb el fet que governi la llista més votada en unes eleccions, una opció que el PP reivindica des de fa temps i que últimament s’ha tornat a posar sobre taula perquè el nou president del partit, Alberto Núñes Feijóo, n’és un ferm defensor. Els populars fa temps que intenten arrossegar el PSOE, molt més escèptic amb la mesura perquè la seva política de pactes és més variada que en el cas del PP.

Com rebaixar la crispació a la política espanyola

L’enquesta mostra que el 86% dels espanyols creu que hi ha força o molta crispació i el 80% estan preocupats per la deriva del debat polític a l’estat. Una gran majoria aposta pels grans pactes d’Estat com la millor manera de rebaixar la tensió (gairebé el 90%) i que els partits “tenen l’obligació” de pactar les grans reformes que necessita Espanya (92%), en especial en el camp econòmic i social.

La prioritat del 75% dels enquestats és que els partits arribin a un acord per transformar el sistema de preus de l’energia, mentre que un 67% creu que calen grans pactes per afrontar la violència de gènere i el 64% vol consensos per impulsar la transició energètica. Reformar la política exterior vinculada a la guerra d’Ucraïna també està entre les grans prioritats. La renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el conflicte diplomàtic amb el Marroc i Algèria pel gir al Sàhara Occidental generen un interès més modest.