La UE descarta pagar quotes als països que acullin refugiats ucraïnesos

Els ministeris d’Interior dels països que conformen l’Unió Europea han decidit no fixar una paga pels països que estan acollint a refugiats de la guerra d’Ucraïna, ja que la situació de crisi és excepcional. Així ho ha explicat l’eurocomissària Ylva Johansson qui ha atès als mitjans abans de l’inici de la comissió aquest dilluns. Ella mateixa també ha recordat que de moment treballen sota el “marc voluntari” i que cap país que hagi rebut refugiats de la guerra ha demanat la relocalització d’aquests.

En la taula de ministres de la UE d’aquest dilluns s’ha equiparat la crisi de refugiats amb la crisi migratòria de 2015, tot i que aquesta vegada són més les persones que fugen del seu país per la guerra. En aquest sentit, Johansson ha assegurat que els països que no van voler ajudar als refugiats de Síria el 2015 volen ara demanar pagues per allotjar refugiats ucraïnesos. De fet, l’eurocomissaria ha sigut més clara i ha assenyalat Polònia i Hongria com a països que ho han demanat.

A més, les persones que fugen d’Ucraïna disminueixen diàriament. Johnasson ha assegurat que el nombre de persones que arriben d’Ucraïna ha disminuït fins a 50.000 cada dia, molt per sota de les 200.000 registrades durant els dies en què es va assolir el pic d’arribades. De moment, els països que més refugiats han acollit són Polònia, Àustria i la República Txeca. Tot i que no s’ha pactat que hi hagi injeccions de diners per aquests països si tene clar que ‘sha de crear un pla per intentar pal·liar els efectes d’aquesta entrada massiva de persones en un país.

És per això que l’eurocomissària ha recordat que han de seguir treballant per trobar un pla estable i segur que puguin seguir tots els països acollidors durant tot el període que s’allargui l’exili d’aquestes persones.