Augmenten les tensions entre la Casa Blanca i el Vaticà. Aquest diumenge, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat a través de les xarxes socials contra el cap de l’Església catòlica, el papa Lleó XIV per ser, en les seves paraules, “dèbil en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior”, segons ha recollit Europa Press. Aquestes paraules del magnat republicà han arribat després de les declaracions del líder del Vaticà en què s’ha pronunciat contra l’activitat bèl·lica a múltiples fronts, com el Líban, Sudan, Ucraïna o l’Iran, on va lamentar la “violència, la devastació i el clima generalitzat d’odi i por”. Trump embogeix contra el Vaticà i el papa Lleó pel seu antibel·licisme
El dirigent atribueix al responsable de l’Església catòlica una debilitat contra “les armes nuclears”. “Em cau molt millor el seu germà Louis que ell, perquè és tot MAGA”. Rebutja a un papa que “pensi que és terrible que els Estats Units hagin atacat Veneçuela, i que, encara pitjor, alliberava assassins, narcotraficants i criminals al nostre país”, ha expressat Trump. Ha defensat la seva gestió al capdavant del país, ja que està fent allò que va prometre: “reduir la delinqüència a mínims històrics i crear el millor mercat de valors de la història”, però ha obviat la seva promesa de “detenir les guerres” i no començar-ne cap.
Trump es vanta d’haver aconseguit que Lleó fos Papa
Paral·lelament, ha argumentat que va ser nomenat com a papa només perquè era estatunidenc, i van pensar que seria la millor manera de tractar amb ell, al·legant que si ell no fos president, Lleó no estaria al Vaticà. A més, el president ha afirmat que el pontífex s’hauria de reunir amb simpatitzants de l’expresident Barack Obama com David Axelrod, analista polític de la CNN i antic assessor i cap de campanya del demòcrata, a qui ha titllat com “un perdedor d’esquerres”, una persona que pretenia “arrestar feligresos i clergues”.
“Lleó hauria de redreçar el rumb com a papa, usar el sentit comú, deixar de complaure a l’esquerra radical i centrar-se a ser un gran papa, no un polític”. La postura antibèl·lica del papa està “perjudicant molt l’església”, ha conclòs el responsable de la Casa Blanca.