Aumentan las tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano. Este domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido a través de las redes sociales contra el jefe de la Iglesia católica, el Papa León XIV por ser, en sus palabras, «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior», según ha recogido Europa Press. Estas palabras del magnate republicano han llegado después de las declaraciones del líder del Vaticano en las que se ha pronunciado contra la actividad bélica en múltiples frentes, como el Líbano, Sudán, Ucrania o Irán, donde lamentó la «violencia, la devastación y el clima generalizado de odio y miedo». Trump arremete contra el Vaticano y el Papa León por su antibelicismo

El Papa León XIV sube a su avión en dirección a Argel en el aeropuerto de Fiumicino de Roma. VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press

El dirigente atribuye al responsable de la Iglesia católica una debilidad contra «las armas nucleares». «Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque es todo MAGA». Rechaza a un papa que «piense que es terrible que los Estados Unidos hayan atacado Venezuela, y que, aún peor, liberaba asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país», ha expresado Trump. Ha defendido su gestión al frente del país, ya que está haciendo lo que prometió: «reducir la delincuencia a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia», pero ha obviado su promesa de «detener las guerras» y no comenzar ninguna.

Trump se jacta de haber logrado que León fuera Papa

Paralelamente, ha argumentado que fue nombrado como papa solo porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor manera de tratar con él, alegando que si él no fuera presidente, León no estaría en el Vaticano. Además, el presidente ha afirmado que el pontífice debería reunirse con simpatizantes del expresidente Barack Obama como David Axelrod, analista político de la CNN y antiguo asesor y jefe de campaña del demócrata, a quien ha calificado como «un perdedor de izquierdas», una persona que pretendía «arrestar feligreses y clérigos».

«León debería enderezar el rumbo como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político». La postura antibélica del papa está «perjudicando mucho a la iglesia», ha concluido el responsable de la Casa Blanca.