El Papa se defiende de los ataques de Trump contra el Vaticano: «No tengo miedo»

Los ataques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV en la red Truth Social, calificándolo de «débil» y «pésimo en política exterior» han obtenido respuesta por parte del pontífice durante el viaje en avión a Argel que lo llevará por todo el continente africano hasta el próximo 23 de abril. «No considero mi papel como el de un político, no quiero entrar en debate con él» ha expresado el responsable de la Iglesia católica que no ha dudado en responder al mandatario estadounidense. «No tengo miedo a la administración de Trump», ha sentenciado León XIV en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Vatican News.

La reacción del líder del Vaticano a las palabras del magnate se enmarcan en la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano a raíz de la posición del líder religioso sobre el conflicto en Irán, donde lamentó la “violencia, la devastación y el clima generalizado de odio y miedo”, y la instrumentalización del mensaje cristiano por parte de la ultraderecha estadounidense.

El papel evangelizador de la Iglesia

León ha defendido su papel como defensor de la paz, y ha destacado su labor «fomentando el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas». En este sentido, reitera que no tiene miedo a la administración encabezada por Trump y seguirá «hablando en voz alta del mensaje del Evangelio» para promoverlo como «constructor de paz«. Con este objetivo ha viajado a África, el primer viaje de su pontificado. Cabe destacar que el responsable de la Iglesia pertenece a la Orden de San Agustín, por lo que está muy contento de visitar de nuevo la tierra de este santo, «que ofrece un puente muy importante en el diálogo interreligioso».

El Papa León XIV (L) habla junto al portavoz del Vaticano Matteo Bruni a los periodistas a bordo de su vuelo al aeropuerto internacional Houari Boumediene en Argel. Christoph Sator / dpa

La oportunidad de visitar los lugares en los que transcurrió la vida de este obispo de Hipona es, para el papa, «una bendición para mí personalmente, así como para la Iglesia y el mundo». El actual pontífice pretende continuar con la línea reconciliadora del anterior obispo de Roma, el papa Francisco, al tiempo que promueve, además de la paz y la reconciliación, «el respeto y la consideración hacia todos los pueblos.» Durante este viaje en avión, ha sido acompañado por numerosos periodistas, cámaras y reporteros, y ha regalado libros, dibujos, cartas y otros obsequios, entre los que ha destacado un fragmento de un cayuco, la barca rudimentaria que utilizan los migrantes africanos para desembarcar en las costas españolas.

En cuanto a la respuesta de las autoridades religiosas de los Estados Unidos, el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el arzobispo Paul S. Coakley ha sido contundente: «Estoy muy dolido porque el presidente haya decidido escribir palabras tan denigrantes sobre el Santo Padre. (…) Es el vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas».