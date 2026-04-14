El Papa es defensa dels atacs de Trump contra el Vaticà: “No tinc por”

Els atacs del president dels Estats Units, Donald Trump, al papa Lleó XIV a la xarxa Truth Social, qualificant-lo de “feble” i “pèssim en política exterior” han obtingut resposta per part del pontífex durant el viatge d’avió a Argel que el portarà per tot el continent africà fins al pròxim 23 d’abril. “No considero el meu paper com el d’un polític, no vull entrar en debat amb ell” ha expressat el responsable de l’Església catòlica que no ha dubtat a respondre al mandatari nord-americà. “No tinc por a l’administració de Trump”, ha sentenciat Lleó XIV en declaracions recollides per l’agència de notícies Vatican News.
La reacció del líder del Vaticà a les paraules del magnat s’emmarquen en la tensió entre la Casa Blanca i el Vaticà arran de la posició del líder religiós sobre el conflicte a l’Iran, on va lamentar la “violència, la devastació i el clima generalitzat d’odi i por”, i la instrumentalització del missatge cristià per part de la ultradreta nord-americana.
El paper evangelitzador de l’Església
Lleó ha defensat el seu paper com a defensor de la pau, i ha destacat la seva tasca “fomentant el diàleg i el multilateralisme amb els estats per buscar solucions als problemes”. En aquest sentit, reitera que no té por a l’administració encapçalada per Trump i seguirà “parlant en veu alta del missatge de l’Evangeli” per promoure’l com a “constructor de pau“. Amb aquest objectiu ha viatjat a l’Àfrica, el primer viatge del seu pontificat. Cal destacar que el responsable de l’Església pertany a l’Orde de Sant Agustí, per la qual cosa està molt content de visitar de nou la terra d’aquest sant, “que ofereix un pont molt important en el diàleg interreligiós”.
L’oportunitat de visitar els llocs en què va transcórrer la vida d’aquest bisbe d’Hipona és, pel papa, “una benedicció per a mi personalment, així com per a l’Església i el món”. L’actual pontífex pretén continuar amb la línia reconciliadora de l’anterior bisbe de Roma, el papa Francesc, alhora que promou, a més de la pau i la reconciliació, “el respecte i la consideració cap a tots els pobles.” Durant aquest viatge en avió, ha sigut acompanyat per nombrosos periodistes, càmeres i reporters, i ha regalat llibres, dibuixos, cartes i altres obsequis, entre els quals ha destacat un fragment d’un caiuc, la barca rudimentària que utilitzen els migrants africans per desembarcar a les costes espanyoles.
Pel que fa a la resposta de les autoritats religioses dels Estats Units, el president de la Conferència Episcopal dels Estats Units, l’arquebisbe Paul S. Coakley ha sigut contundent: “Estic molt dolgut perquè el president hagi decidit escriure paraules tan denigratòries sobre el Sant Pare. (…) És el vicari de Crist que parla des de la veritat de l’Evangeli i per la cura de les ànimes”.