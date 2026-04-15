Continuen les tensions entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el Vaticà, per les crítiques de la màxima institució catòlica contra els conflictes en què els EUA han estat involucrats, com a Veneçuela i l’Iran. Aquest dimarts, el dirigent republicà ha recordat al Papa que l’Iran “ha matat, almenys, 42000 manifestants innocents”, segons ha recollit l’agència Europa Press, una xifra que no ha sigut confirmada per cap autoritat.
Les autoritats oficials de l’ONU han xifrat en 5000 les víctimes de la repressió iraniana durant les protestes del 8 i 9 de gener, malgrat les afirmacions de Trump, que ha remarcat que en els últims dos mesos el règim ha matat 42000 manifestants totalment “desarmats”. Així mateix, ha considerat absolutament “inacceptable” que l’Iran tingui accés al desenvolupament de la seva bomba nuclear.
El magnat va arribar a qualificar el pontífex de ser “feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior” i que hauria de “redreçar el rumb com a Papa, utilitzar el sentit comú, deixar de complaure a l’esquerra radical i centrar-se a ser un gran Papa, no un polític”, va assegurar el president diumenge. A més, va concloure argumentant que la seva postura antibèl·lica li està perjudicant a ell i a l’Església catòlica.
El pontífex “no té por” de l’administració Trump
Durant el viatge d’avió a l’Argel de dilluns, que portarà el Sant Pare per tot el continent africà fins al pròxim 23 d’abril, Lleó XIV va respondre a Trump.“No considero el meu paper com el d’un polític, no vull entrar en debat amb ell”, ha expressat el responsable de l’Església catòlica, que no ha dubtat a respondre al mandatari nord-americà. “No tinc por a l’administració de Trump”, va expressar el pontífex, segons va recollir l’agència Vatican News.
En la línia de l’anterior responsable de l’Església catòlica, el papa Francesc, Lleó XIV va defensar el seu paper com a defensor de la pau, i va destacar la seva tasca “fomentant el diàleg i el multilateralisme amb els estats per buscar solucions als problemes”. Reitera que seguirà “parlant en veu alta sobre el missatge de l’Evangeli” per promoure’l com a “constructor de pau”. Es tracta, doncs, del primer viatge del pontificat. Cal destacar que el responsable de l’Església pertany a l’Orde de Sant Agustí, per la qual cosa està molt content de visitar de nou la terra d’aquest sant, “que ofereix un pont molt important en el diàleg interreligiós”.