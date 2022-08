Focs fora de control a Cuba per unes explosions de dipòsits de combustible

Un incendi ha compromès l’estat dels dipòsits de combustible de Matanzas, una zona industrial de Cuba. Actualment, no deixen d’haver-hi explosions i ja hi ha un mort i més d’un centenar de ferits. A més, hi ha 14 persones desaparegudes. Les autoritats i els bombers del país estan parlant de dies de feina i que la situació és crítica, ja que han explotat nous dipòsits que podrien complicar encara més la situació per poder apagar l’incendi. Aquest és el desastre industrial més gran que ha patit el país i no hi ha cap indici de que es puguin extingir els focs de manera ràpida.

El passat dissabte una explosió va causar un incendi a la planta industrial de Matanzas, a Cuba. Aquest lloc té una gran quantitat de dipòsits grans de combustible, substància altament explosiva i inflamable. És per aquest motiu que en començar l’incendi es van traslladar moltes dotacions dels bombers de la illa per intentar apagar les flames, ja que el temps és crucial en aquests casos. Aquest dimarts, hi ha hagut tres noves explosions de dipòsits de la planta el que ha fet impossible l’entrada directe dels bombers a les zones afectades i provoca que la situació es ralentitzi. “Les altes temperatures han fet molt difícil la feina i s’ha anat comprometent en una reacció en cadena i ha estat pràcticament impossible aconseguir l’extinció”, ha admès Alexander Ávalos Jorge, segon cap del Departament Nacional d’Extinció del Cos de Bombers de Cuba.

En Cuba, siguen las explosiones en los tanques del mayor depósito de combustible de la isla, en Matanzas.



El incendio empezó el viernes, producido por un rayo durante una tormenta. Desde entonces, no han conseguido apagarlo.



🔹 https://t.co/9wSRGQNXDJ pic.twitter.com/5JzhmQbnpd — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 9, 2022

Ferits, morts i desapareguts

L’explosió inesperada i els posteriors incendis han fet molt complicades les tasques d’evacuació dels ferits. La xifra aquest dimarts ja arriba als 125 ferits, dels quals 24 han hagut de ser traslladats a l’hospital. Tanmateix, però, de moment només s’ha de lamentar una víctima identificada. Tot i això, 14 persones segueixen desaparegudes entre les flames, és una xifra que s’ha revisat a la baixa, ja que es creia que hi havia moltes més persones en el moment de l’incendi del que realment era.