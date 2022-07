Mor una dona en un incendi a casa seva

Una dona de 68 anys ha mort aquest diumenge al matí per un incendi al seu habitatge a Torelló (Osona). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís del foc a les 07.44 hores, quan un veí del carrer Comte Borrell ha alertat que sortia fum d’un balcó del tercer pis. Els Bombers han activat sis dotacions, formades per tres camions d’aigua, una autoescala i dos vehicles de transport de personal, i en accedir al domicili afectat han trobat una persona estesa al rebedor. El personal mèdic ha atès la víctima, que finalment no l’ha pogut salvar.

L’edifici era ple de fum i molts veïns ja n’havien sortit pel seu propi peu, però els efectius han ajudat a sortir els que encara hi quedaven. L’incendi, que ha afectat tot l’habitatge, s’ha donat per extingit a les 08.09 hores i els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació del sinistre. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat una ambulància i un helicòpter medicalitzat, informa l’agència ACN.

D’altra banda, un incendi ha cremat aquest dissabte al migdia unes quatre hectàrees de vegetació a Valls. L’avís del foc s’ha rebut a les 12.07 hores a les partides de Freixa i Mas Clariana de la capital de l’Alt Camp. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 9 dotacions terrestres i 1 mitjà aeri. Els quatre focus de l’incendi han estat totalment extingits poc després de les 15.00 hores i no hi ha hagut més conseqüències. En paral·lel, els Bombers també han treballat al llarg de la jornada en diverses actuacions al medi natural: s’han rescatat tres escaladors a Saldes (Berguedà) a la zona del Pedraforca –dos dels quals atesos finalment pel SEM- i també s’ha rescatat un quart excursionista ferit a les Bordes de Perafita, a la Vall de Cardós.