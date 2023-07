VÍDEO | Espectacular pedregada a diverses zones de Catalunya

La forta pedregada d’aquest dimarts al vespre a la Catalunya Central ha deixat imatges espectaculars. Diversos usuaris han compartit a les xarxes vídeos i fotografies de la pedregada, que ha afectat localitats com Gironella i Navàs (Berguedà), Lluçà (Lluçanès), Besalú i Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) o Sant Guim de la Plana (Segarra). La pedregada ha provocat desperfectes en cases i cotxes aparcats al carrer, tot i que els serveis d’emergència no informat de danys personals. Per aquest dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha tornat a emetre un avís de pluges que poden anar acompanyades de calamarsa i pedra a diverses comarques del país.

Quina pedregada a Gironella, i les pobres tomaqueres del fons… @eltempsTV3 pic.twitter.com/L2LaqhMMEl — Mercè Soler (@Merce_Soler) July 4, 2023

Aquí a Navàs també hem tingut pedregada grossa pic.twitter.com/bdjpQzKldn — Xavi Iribarren (@tweetxavi) July 4, 2023

Espectacular la pedregada d'aquesta tarda a Sant Jaume de Llierca (la Garrotxa). Les tempestes que han creuat la comarca avui portaven molta força i han deixat pedregades molt destacables, també a Besalú!



⛈️⚠️🔴 pic.twitter.com/pRiPbOFy4S — Tempestes a la Garrotxa (@storms_garrotxa) July 4, 2023

Pedregada de les fortes +4/6 cm a Lluçà, via @meteosona autor Jordi Camps #Lluçanès

1 a 8 mm per la zona, 11 lim² a St Boi de Lluçanès pic.twitter.com/PjvNglrkxQ — Niel Delmar (@Vakapiupiu) July 4, 2023

Dimecres de pluja i tempestes

El Meteocat preveu pluges disperses a diversos punts del país. Durant el matí, hi pot haver precipitacions al Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt i el Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Barcelonès. A partir del migdia, l’alerta es desplaça cap al Pirineu Oriental amb un avís al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, mentre que al vespre plourà al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Ribagorça. En tots els casos, el Meteocat alerta que els xàfecs, que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, “aniran acompanyats de tempesta i és possible que vagin acompanyats de calamarsa o pedra”.

Petita treva de la calor estiuenca

Les pluges de tarda dels últims dies han refrescat l’ambient i les temperatures han caigut per sota dels 30 °C de manera generalitzada. A la majoria de Catalunya hi haurà màximes d’entre 25 °C i 29 °C, amb excepcions al Segrià (32 °C), la Ribera d’Ebre (30 °C), el Berguedà i la Vall d’Aran (24 °C) o la Cerdanya (21 °C). De cara a dijous, les temperatures es mantindran estables i hi ha previsions de pluja al Pirineu Occidental i les Terres de l’Ebre, però de moment el Meteocat no ha emès cap avís per perillositat de les precipitacions.