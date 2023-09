Després d’un cap de setmana marcat per la DANA que va travessar Catalunya els primers dies de setembre, el sol i la calor es tornen a convertir en els grans protagonistes de les previsions meteorològiques per aquest cap de setmana llarg en motiu de la Diada de l’Onze de Setembre. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel serà serè en tot el territori català, tot i que no descarten que puguin aparèixer alguns núvols alts i prims a l’oest al llarg de dissabte a la tarda. Uns núvols, però, que no vindran acompanyats de pluja.

Les previsions s’equiparen a les que s’han viscut al llarg d’aquest estiu, però amb algunes petites diferències en els termòmetres. Mentre les temperatures s’han disparat fins als 40 graus durant bona part de l’estiu a causa de l’onada de calor, ara els termòmetres es mantindran més pròxims als 30 graus. Unes temperatures que no són habituals per aquestes dates de l’any, cosa que porta els experts a categoritzar aquesta previsió d’estival. De fet, en comparació amb les màximes registrades aquests dies, les previsions indiquen que seran una mica més altes per aquest cap de setmana. Per exemple, de cara a dissabte la tarda es preveu entre 32 i 34 graus a les comarques del Segrià, el Pallars Jussà i la Noguera.

De la mateixa manera que les màximes seran una mica més elevades a tot Catalunya, les mínimes previstes seran substancialment més baixes a tot el territori. De fet, en pocs punts les mínimes seran superiors als 15 graus. El Barcelonès serà l’única comarca amb només 7 graus de variació entre màximes i mínimes aquest cap de setmana, ja que el Meteocat preveu una oscil·lació dels termòmetres entre els 27 graus en les primeres hores del dissabte als 27 graus de màxima en ple pic de sol.

Els pròxims dies gaudirem de temps estiuenc, també durant la Diada. Tots els detalls de la predicció per aquesta tarda, demà i el pont de l'1 de setembre en format vídeo: 👇https://t.co/c3EVVxKr6W — Meteocat (@meteocat) September 7, 2023

Una previsió que s’allarga tot el cap de setmana

Tot i que encara queden dies perquè arribi la Diada de l’Onze de Setembre, les primeres previsions del Meteocat indiquen que els núvols no es deixaran veure durant la celebració i que la calor colpejarà amb força els carrers catalans. Una sensació tèrmica que encara serà més elevada tenint en compte les mobilitzacions previstes per aquell dia que concentraran milers de persones. La previsió del servei meteorològic de la televisió pública de Catalunya també corrobora aquesta previsió, tot i que discerneix en què la nuvolositat podria ser la principal protagonista del cel de Lleida.

La previsió indica també que el lleuger repunt dels termòmetres es visqui entre dissabte i diumenge, però ja tornaria a baixar una mica i agafar una tònica molt similar a la d’aquesta setmana de cara a dilluns. Catalunya encara, també, un cap de setmana sense avisos per calor extrema o risc d’inundació, una situació que feia setmanes que no passava a causa de la gran varietat de fenòmens climàtics que han travessat Catalunya en l’últim mes. Així doncs, s’encara un cap de setmana molt tranquil en l’àmbit climàtic, sense precipitacions previstes, temporals de vent ni risc d’onades més altes del previst que obligarien a extremar totes les precaucions possibles a les platges de la costa catalana. De fet, segons el Meteocat, el vent que es viurà aquest cap de setmana serà fluix i moderat durant tot el dia. Tampoc es preveuen episodis de tramuntana a l’Alt Empordà i el Baix Empordà, les dues comarques on més es caracteritza aquest fort i desbocat vent.