MÉTEO | Sol y calor durante el fin de semana de la Diada

Después de un fin de semana marcado por la DANA que atravesó Cataluña los primeros días de septiembre, el sol y el calor se vuelven a convertir en los grandes protagonistas de las previsiones meteorológicas por este fin de semana largo en motivo de la Diada del Once de Septiembre. Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), el cielo será sereno en todo el territorio catalán, a pesar de que no descartan que puedan aparecer algunas nubes altas y delgadas en el oeste a lo largo de sábado por la tarde. Unas nubes, pero, que no vendrán acompañados de lluvia.

Las previsiones se equiparon a las que se han vivido a lo largo de este verano, pero con algunas pequeñas diferencias en los termómetros. Mientras las temperaturas se han disparado hasta los 40 grados durante buena parte del verano a causa de la ola de calor, ahora los termómetros se mantendrán más próximos a los 30 grados. Unas temperaturas que no son habituales para estas fechas del año, cosa que lleva los expertos a categorizar esta previsión de estival. De hecho, en comparación con las máximas registradas estos días, las previsiones indican que serán algo más altas por este fin de semana. Por ejemplo, de cara a sábado la tarde se prevé entre 32 y 34 grados en las comarcas del Segrià, el Pallars Jussà y la Noguera.

Del mismo modo que las máximas serán algo más elevadas en todo Cataluña, las mínimas previstas serán sustancialmente más bajas en todo el territorio. De hecho, en pocos puntos las mínimas serán superiores a los 15 grados. El Barcelonès será la única comarca con solo 7 grados de variación entre máximas y mínimas este fin de semana, puesto que lo Meteocat prevé una oscilación de los termómetros entre los 27 grados en las primeras horas del sábado a los 27 grados de máxima en pleno pico de sol.

Els pròxims dies gaudirem de temps estiuenc, també durant la Diada. Tots els detalls de la predicció per aquesta tarda, demà i el pont de l'1 de setembre en format vídeo: 👇https://t.co/c3EVVxKr6W — Meteocat (@meteocat) September 7, 2023

Una previsión que se alarga todo el fin de semana

A pesar de que todavía quedan días para que llegue la Diada del Once de Septiembre, las primeras previsiones del Meteocat indican que las nubes no se dejarán ver durante la celebración y que el calor golpeará con fuerza las calles catalanas. Una sensación térmica que todavía será más elevada teniendo en cuenta las movilizaciones previstas por aquel día que concentrarán miles de personas. La previsión del servicio meteorológico de la televisión pública de Cataluña también corrobora esta previsión, a pesar de que discierne en que la nubosidad podría ser la principal protagonista del cielo de Lleida.

La previsión indica también que el ligero repunte de los termómetros se viva entre sábado y domingo, pero ya volvería a bajar un poco y coger una tónica muy similar a la de esta semana de cara a lunes. Cataluña todavía, también, un fin de semana sin avisos por calor extremo o riesgo de inundación, una situación que hacía semanas que no pasaba a causa de la gran variedad de fenómenos climáticos que han atravesado Cataluña en el último mes. Así pues, se encara un fin de semana muy tranquilo en el ámbito climático, sin precipitaciones previstas, temporales de viento ni riesgo de oleadas más altas del previsto que obligarían a extremar todas las precauciones posibles en las playas de la costa catalana. De hecho, según el Meteocat, el viento que se vivirá este fin de semana será flojo y moderado durante todo el día. Tampoco se prevén episodios de tramontana en el Alt Empordà y el Baix Empordà, las dos comarcas donde más se caracteriza este fuerte y desbocado viento.