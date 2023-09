Emergències manté en alerta l’Inuncat per l’onatge, però rebaixa el Ventcat

Després de l’episodi de pluges que ha viscut Catalunya aquest cap de setmana, Protecció Civil ha decidit mantenir per a dilluns el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) en fase d’alerta per la previsió de fort onatge. Tot i això, ha decidit desactivar el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat), que quedarà en fase de prealerta. És així perquè es preveu que bufi vent de component est al Penedès, el Camp de Tarragona, Ponent i a la Catalunya central.

La DANA, que ha afectat sobretot el sud de Catalunya, ha fet que el telèfon d’emergències 112 hagi rebut 494 trucades vinculades a 339 incidents, sobretot inundacions i caigudes d’obstacles a les vies. La gran majoria s’han rebut del Montsià (249), la comarca més afectada. Durant tot l’episodi, els Bombers de la Generalitat ha hagut de rescatar fins a 12 persones, de les quals 10 estaven atrapades en vehicles “sobretot en passos subterranis on hi havia molta quantitat d’aigua”.

En la línia de la reducció de les alertes, les trucades al 112 han anat a la baixa les darreres hores. En total s’han atès un total de 494 trucades vinculades a 339 incidents, especialment referits a inundacions de baixos, obstacles en les vies, caigudes d’elements de façanes. Els diferents avisos s’han derivat a Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i policies locals i SEM, sense que consti cap afectació personal ni persona ferida. Per comarques, des del Montsià s’han realitzat 249 trucades (52,75%) i des del Baix Ebre 52 (11%). Per municipis, des d’Alcanar se n’han realitzat 96, per 45 fetes des de Santa Bàrbara i 39 des d’Amposta.

Afectacions viàries i ferroviàries

A hores d’ara, encara provoca diverses afectacions viàries. La carretera més important que està afectada és la C-12 entre Amposta i Tortosa. Des d’emergències informen que fins aquest dilluns al matí no es podran començar els treballs per obrir la via. La resta de vies fins ara afectades per les fortes pluges, ja estan normalitzades. Pel que fa al trànsit ferroviari, Adif ha suspès la circulació ferroviària al corredor mediterrani en trobar-se tallat el tram Ulldecona-l’Aldea per acumulació de pluges.