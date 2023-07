Rafa Mora revela d’on traurà els diners ara que s’ha quedat sense feina

Rafa Mora s’ha quedat sense feina ara que Telecinco ha cancel·lat Sálvame. Els tertulians més famosos tindran una segona oportunitat gràcies a Netflix, que els gravarà mentre viatgen pels Estats Units i Sud-amèrica a la recerca de programes que s’assemblin al que ells feien. Aquest no és el cas de l’antic concursant de Mujeres y Hombres y Viceversa, en canvi, que es queda fora d’aquesta nova vida televisiva. Què farà el valencià ara que s’ha quedat sense feina?

Aquesta podria ser una bona manera de reinventar-se i deslligar-se de la mala fama que l’ha acompanyat des que comencés a treballar a televisió. També és cert que en els darrers anys s’havia calmat i ja no interpretava un paper tan desagradable i insolent amb els companys. Segons ell, gràcies a haver trobat una parella que l’ajuda a tocar de peus a terra: “Macarena ha fet que maduri i valori un altre tipus de coses. La seva família és humil i viu en un cinquè pis sense ascensor, però vas amb ells i mai no veus una mala cara. Són feliços, treballen i t’adones que els diners no donen la felicitat”, ha dit recentment.

Això vol dir que seguirà el seu exemple i aprendrà a viure amb menys ingressos sense que això li generi cap problema? Costa de creure, encara que ell així ho asseguri. De fet, acaba de revelar què té previst fer a partir d’ara i d’on traurà els diners: “Fa deu anys vaig invertir en un parell d’immobles i estic vivint d’això. Vaig comprar dues cases sense hipoteca a Benicàssim i Castelló, una inversió de la qual ara trec profit perquè em paguen lloguer”.

Què farà ara Rafa Mora? | Europa Press

Rafa Mora aplaudeix haver invertit en immobles quan va poder

“En la meva joventut he malbaratat molts diners en cotxes i rellotges de luxe, els meus capricis preferits. Ara he après a gestionar-me i puc ajustar-me el cinturó. Si m’adapto a un sou d’entre 1.000 i 1.500 €, puc estar-me 30 anys sense treballar”, diu a La Razón. Això vol dir que ara mateix té 540.000 € al banc que podria distribuir d’aquesta manera? Podria ser, tenint en compte les grans sumes de diners que ha guanyat en aquests anys a Telecinco.

El que deixa clar és que no té ganes de tornar a televisió, almenys de moment. Vol convertir la família en la seva màxima prioritat i no té previst buscar feina en els següents mesos.