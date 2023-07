Rafa Mora revela de dónde sacará el dinero ahora que no tiene trabajo

Rafa Mora se ha quedado sin trabajo ahora que Telecinco ha cancelado Sálvame . Los tertulianos más famosos tendrán una segunda oportunidad gracias a Netflix, que los grabará mientras viajan por Estados Unidos y Sudamérica en busca de programas que se parezcan al que ellos hacían. Este no es el caso del antiguo concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa , en cambio, que se queda fuera de esta nueva vida televisiva. ¿Qué hará el valenciano ahora que se ha quedado sin trabajo?

Esta podría ser una buena manera de reinventarse y alejarse de la mala fama que le ha acompañado desde que empezara a trabajar en televisión. También es cierto que en los últimos años se había calmado y ya no interpretaba un papel tan desagradable e insolente con los compañeros. Según él, gracias a haber encontrado una pareja que le ayuda a tener los pies en el suelo: «Macarena ha hecho que madure y valore otro tipo de cosas. Su familia es humilde y vive en un quinto piso sin ascensor, pero vas con ellos y nunca ves una mala cara. Son felices, trabajan y te das cuenta de que el dinero no da la felicidad», ha dicho recientemente.

¿Esto quiere decir que seguirá su ejemplo y aprenderá a vivir con menos ingresos sin que esto le genere ningún problema? Cuesta de creer, aunque él así lo asegure. De hecho, acaba de revelar qué tiene previsto hacer a partir de ahora y de dónde sacará el dinero: «Hace diez años invertí en un par de inmuebles y estoy viviendo de esto. Compré dos casas sin hipoteca en Benicasim y Castellón, una inversión de la que ahora saco provecho porque me pagan alquiler».

¿Que hará ahora Rafa Mora? | Europa Press

Rafa Mora aplaude haber invertido en inmuebles cuando pudo

«En mi juventud he derrochado mucho dinero en coches y relojes de lujo, mis caprichos preferidos. Ahora he aprendido a gestionarme y puedo ajustarme el cinturón. Si me adapto a un sueldo de entre 1.000 y 1.500 €, puedo estarme 30 años sin trabajar», dice en La Razón . ¿Esto quiere decir que ahora mismo tiene 540.000 € en el banco que podría distribuir de este modo? Podría ser, teniendo en cuenta las grandes sumas de dinero que ha ganado en estos años en Telecinco.

Lo que deja claro es que no tiene ganas de volver a televisión, al menos de momento. Quiere convertir la familia en su máxima prioridad y no tiene previsto buscar trabajo en los siguientes meses.