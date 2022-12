Molta tensió en el retrobament de Paz Padilla i els companys de ‘Sálvame’

Paz Padilla torna a passejar-se pels passadissos de Telecinco. La cadena l’ha hagut de reincorporar a la plantilla pràcticament un any després del seu acomiadament improcedent, el que van haver de reconèixer davant del jutge. L’humorista va publicar una fotografia en el seu Instagram aquest dilluns en la que es veia que es trobava a Mediaset, però el retrobament amb els companys de Sálvame ha tingut lloc aquest dimarts.

Cal recordar que tot l’embolic amb l’andalusa va començar per un fort enfrontament que va protagonitzar amb Belén Esteban, quan va marxar de plató a mig programa per no suportar més crítiques i insults de la companya. La princesa del pueblo l’acusava de ser antivacunes, el que Paz Padilla no volia tolerar. Com ha estat tornar-se a veure? Encara més tens del que es podia pensar.

Ha estat Belén Esteban l’encarregada d’explicar com ha anat: “Me l’he trobat quan estava amb Kiko Hernández i Rafa Mora. Hem entrat a la sala de maquillatge i ens ha vist segur perquè hi ha un vidre gegant com el Santiago Bernabeu. A Rafa sí que l’ha saludat, però a Kiko i a mi no. Doncs jo quan entro a un lloc, si no em saluden doncs jo tampoc no ho faig. Ella no m’ha saludat i jo a ella tampoc“.

Belén Esteban, enfadada pel menyspreu de Paz Padilla | Telecinco

Paz Padilla, enfadada amb els antics companys de Sálvame

“Sembla que hi ha més amistats trencades”, etzibava María Patiño, encantada amb la tafaneria. I Kiko Hernández reconeixia que li ha estranyat l’actitud de la seva excompanya: “Una persona que dona mil entrevistes a totes hores i que diu que només està aquí per “donar amor”… Arriba a maquillatge i no saluda als companys amb els qui ha estat 13 anys?”.

La tensió s’hauria incrementat per les indirectes de Belén i Kiko, que haurien mantingut una conversa davant de Paz Padilla carregada de mala bava i ràbia contra ella: “Li he preguntat què tal a Belén i li he dit que ja no està dels nervis gràcies a l’omicron. Ella m’ha dit que està coixa, però que almenys està viva”.

Després d’explicar aquest incident, Belén ha reconegut que potser li hagués agradat que el retrobament hagués estat diferent: “Potser m’hauria agradat parlar amb ella i dir-li que s’ha equivocat, que aquí els enemics no són els companys de Sálvame després d’aquell dia. Jo no em sento culpable de res, simplement vaig defensar una situació que vaig creure que havia de defensar”.

Kiko Hernández revela que Paz Padilla no l’ha saludat | Telecinco

L’única que sembla haver mantingut una petita conversa amb Paz Padilla ha estat Adela González, la nova presentadora del programa del cor, amb qui l’humorista no va arribar a treballar: “Hem tingut una conversa agradable i li he preguntat si voldria entrar en directe a Sálvame“. Com era d’esperar, però, Paz Padilla ha declinat l’oferta.