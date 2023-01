Treuen a la llum una prohibició surrealista de ‘La isla de las tentaciones’

Telecinco ha començat a promocionar la nova edició de La isla de las tentaciones, el que ha sorprès els teleespectadors perquè ha passat molt poc temps des del final d’aquesta última. No ha estat la seva temporada més vista, precisament, i les parelles que han escollit tampoc no han acabat de fer el pes. No obstant això, han optat per donar-li una altra oportunitat al programa i ja estan preparant més contingut amb concursants nous.

Ha estat enmig d’aquesta promoció que ha sortit a la llum un dels secrets del concurs, el que sempre agrada i genera curiositat als fans. L’encarregada de revelar-lo ha estat la Paola, una de les concursants de la cinquena edició. L’advocada mallorquina va presentar-se com la parella de l’Andreu, amb qui va barallar-se el primer dia perquè va cantar una cançó a una de les solteres. Deixant de banda aquesta petita discussió, però, van suportar la pressió i formen l’única parella d’aquesta temporada que encara es mantenen junts a dia d’avui.

Paola i Andreu de La isla de las tentaciones, una de les úniques parelles que continuen junts | Telecinco

Paola treu a la llum detalls desconeguts del funcionament de ‘La isla de las tentaciones’

Ara és notícia, com dèiem, perquè ha explicat alguns secrets del funcionament del programa a través de les seves xarxes socials. Entre ells, destaca un de ben curiós: “No em deixaven portar ulleres“. Per què? La noia en necessita perquè té problemes de vista, però per algun motiu li haurien dit que no volien que les dugués posades mentre estigués concursant-hi: “A mi no em deixaven portar ulleres a l’illa. No sé per què no em deixaven, però sí que és cert que cada vegada que me les posaven em deien que no ho podia fer. Moltes vegades em quedava amb els ulls fatal perquè has de reposar i deixar de portar les lentilles”.

Això ho ha revelat en un directe d’Instagram en el que estava parlant amb Sara, una de les companyes d’edició, que ha confirmat que és cert el que explica. Cap de les dues no ha sabut explicar el motiu darrere d’aquesta prohibició surrealista, però podria ser pel tema il·luminació? La cadena no s’ha pronunciat al respecte, encara que aquesta informació podria donar ales a altres exconcursants per seguir el seu exemple i compartir més detalls desconeguts per l’audiència.