Gerard Piqué, amb una casa caríssima només per celebrar-hi festes

Gerard Piqué i Shakira van confirmar la seva separació en un comunicat que van haver de fer a correcuita. No s’esperaven que es filtrés tan ràpidament a la premsa la infidelitat de l’exfutbolista, una notícia bomba que va sorprendre molta gent. També és cert que hi havia d’altres que ho sospitaven, ja que veien poc probable que mantinguessin una relació monògama i sense banyes pel mig. L’escàndol que va generar-se en aquell moment va ocupar portades i portades, una ruptura de la qual s’ha parlat fins a l’avorriment a mitjans de comunicació de tot el món.

Des que se sabés que l’exfutbolista havia enganyat a Shakira amb una dona -com a mínim-, han sortit a la llum moltes noies que asseguren haver tingut alguna nit de passió amb ell mentre encara sortia amb la colombiana. L’última informació que s’ha publicat al respecte? Que Gerard Piqué tindria una casa especial per a aquestes trobades secretes.

Gerard Piqué va aprofitar una casa que tenia per celebrar festes lluny de Shakira | Youtube

Gerard Piqué va comprar una casa per poder celebrar-hi festes multitudinàries

L’estrella blaugrana va comprar el 2015 un xalet a l’avinguda Pearson de Barcelona -una de les més cares de tota la ciutat- a través d’una de les seves empreses i molts van pensar que ho havia fet per traslladar-s’hi amb Shakira i els nens. Poc després va fer-se evident que aquesta no era la intenció real, tenint en compte que no van sortir mai de la casa d’Esplugues. Llavors per què la volia, aquesta? Va dir-se que era una inversió i que llogaria la casa per aconseguir uns ingressos extra.

Vanitatis ha pogut saber que, en realitat, la casa mai no ha estat llogada. Ell hauria estat l’únic resident de la mansió, la qual hauria fet servir exclusivament per organitzar-hi totes les festes nocturnes. Com sembla lògic, no podia convidar els amics -i totes les amigues especials- a la casa familiar en què convivia amb la cantant i els dos fills petits. Per aquest motiu hauria adquirit aquest immoble, el que hauria convertit en la seu de les grans celebracions que ha fet des de llavors.

Ara han pogut parlar amb veïns de la casa, els qui confirmen que han estat testimonis de la música alta i el xivarri que han causat al llarg d’aquests anys: “Eren festes grosses històriques que tots podíem veure. Gerard Piqué es mostrava solter i lliure amb companys, amics i moltes dones“.

Aquesta casa té una cosa bona i és la seva privacitat. Ubicada en un dels carrers més cars de Barcelona, compta amb una gran porta de fusta que tapa el camí d’accés. Resulta impossible veure el seu interior perquè està molt ben tapada, encara que tota la seva façana està recoberta de grans vidrieres. Consta de 817 metres quadrats, una gran mansió dividida en quatre plantes que també té piscina interior i exterior.

Així és la casa de Gerard Piqué per a les festes | Europa Press

Els veïns d’un altre dels pisos que té, el del carrer Muntaner on viu ara, asseguren que aquell també ha estat escenari d’unes quantes festes: “Gerard és un noi jove amb massa responsabilitats i ganes de passar-ho bé“. Aquestes ganes de festa de l’exfutbolista hauria estat un dels motius que haurien derivat en la separació de Shakira: “Ell volia continuar sentint-se jove amb sortides nocturnes, molts amics i una vida divertida. Això xocava contra les ganes que tenia ella d’estar a casa i tenir una vida tranquil·la”. Sigui com sigui, el que queda clar és que eren dues maneres de viure la vida que han acabat sent incompatibles.