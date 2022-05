La neboda de Letícia critica el seu físic en una entrevista brutal

Carla Vigo és la neboda més mediàtica de Letícia, el membre de la seva família que més maldecaps li genera. La dona de Felip VI hauria cridat l’atenció de la jove actriu més d’una vegada, però ella continua acaparant l’atenció de la premsa i concedint entrevistes plenes de titulars escandalosos sobre la seva vida privada. L’últim? Davant de Vanity Fair, en la que s’ha atrevit a criticar el físic de la seva tieta i, més concretament, els seus braços tonificats: “És el seu cos, si ella es veu a gust així… En la meva opinió personal, i no vull dir que diguin que sóc masclista, el seu cos està bé. Ara bé, els braços tan tonificats no queden bé en una noia. Si jo tingués aquests braços, em veuria horrorosa, però si ella es veu bé així…”.

I per si això no fos poc, la jove continua deixant anar una bomba rere una altra: “Recordo bé el suïcidi de la meva mare. Em va sorprendre moltíssim perquè no entenia res, va ser molt estrany”. I d’aquí, a un tema tan diferent com la seva relació amb el xicot: “Álvaro i jo ens vam conèixer a Badoo, una aplicació. Vaig veure la seva fotografia i vaig començar a parlar amb ell. El que em va enamorar va ser la manera en què em parlava. Només quinze dies després de conèixer-nos, vaig traslladar-me a viure amb ell”.

Va ser poc després que la dona de Rafael Amargo es va posar en contacte amb ella per Instagram per proposar-li una col·laboració: “Vam fer una videotrucada en la que em va explicar tot sobre la seva obra de teatre i a mi em va encantar. Rafa és el millor cap que es pot tenir en aquest món, ja que és molt agradable treballar amb ell i amb els meus companys”. Cal recordar que la mare de Carla Vigo, la germana de Letícia, era llicenciada en Belles Arts. Ha heretat d’ella la seva passió pel ball i el món de la interpretació? “Ella va formar part de l’equip que va dissenyar el vestuari de l’obra de Blancanieves, sí. He heretat aquesta passió per l’art d’ella i també del meu pare”. Ha sorprès que reconegui que la tieta li ha donat consells sobre la interpretació: “Sí, m’ha donat consells però com qualsevol altra persona ho faria amb la seva família. Moltes vegades la gent em pregunta per què no parlo de la meva tieta si jo sóc coneguda gràcies a ella”.

No és un món fàcil, per això: “Està tot molt malament. Et prepares durant molts anys i després et demanen cinc anys d’experiència. Jo treballo amb Rafael Amargo i em paga bé, però sé d’altra gent que potser treballen tota la setmana i només guanyen 50 € per funció. Hi ha actors explotats i els donen una misèria”. Quins són els seus plans de futur? Buscar feina a Amèrica: “Sempre he volgut treballar als Estats Units, ja que em crida molt l’atenció. Crec que és el millor per a un actor, així que el meu plan consisteix en anar-me allà si surt alguna oferta”.

La seva última estada a l’estranger ha estat a Alemanya, quan va treballar-hi durant tres mesos com a cangur d’una família: “Estava farta d’estar aquí i vaig pensar en marxar, però no va ser com jo m’esperava. La família tenia la casa enmig del no-res, jo estava sola en un lloc on mai no sortia el sol i tres mesos després vaig decidir tornar a Espanya. Els alemanys són molt freds, fins al punt que no vaig arribar a parlar amb el pare de la família”.