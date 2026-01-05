El concert de Cap d’Any de Viena és una cita ineludible per als fans de la música clàssica. La Filharmònica de Viena s’encarrega de posar les notes musicals per iniciar un nou any amb la mítica interpretació de la Marxa Radetzky que fa aplaudir totes les persones que poden gaudir en directe d’aquest espectacle musical. Enguany, Yannick Nézet-Séguin ha estat el director i la seva manera de dirigir l’orquestra, les eleccions de peces musicals i un gest d’allò més tendre amb el seu marit l’han convertit en l’estrella del moment.
Nézet-Séguin, de 50 anys, no ha deixat ningú indiferent després del gran concert de la música clàssica que suposa l’inici de l’any des de fa més de 85 anys i que s’ha convertit en un dels espectacles musicals més selectes. Aquest 2026, el director ha revolucionat les xarxes socials després de veure’l baixar de l’escenari per dirigir el públic de la Sala Daurada de la Musikverein de Viena i amb un gest cap al marit que no ha passat desapercebut.
Qui és Yannick Nézet-Séguin, el director del concert de Cap d’Any de Viena?
Un dels elements més representatius del concert de Cap d’Any de Viena és la representació de la Marxa Radetzky, una peça que tothom és capaç d’interpretar i és reconeixible perquè el públic ha d’aplaudir. En aquesta ocasió, el director canadenc ha transformat la sala del teatre en una festa com fins ara mai sabia vist. Normalment, els directors dirigeixen des del podi els espectadors del teatre perquè aplaudeixen al ritme de l’obra, però enguany, el músic ha decidit innovar. Després de baixar de l’escenari, s’ha dirigit cap al públic i, envoltat de desenes de persones, ha compartit una escena que ha revolucionat les xarxes socials.
El resultat? Tot el públic rient, aplaudint i amb una interpretació totalment renovada i fresca d’un clàssic musical. En tot cas, un gest que no ha passat desapercebut ha estat la interacció que ha tingut el director amb un membre de l’orquestra.
Què se sap de la seva vida personal i per què s’ha fet viral un gest molt romàntic?
Amb una arracada a l’orella, les ungles pintades i la interpretació d’obres inèdites i dues de compositores dones -en un concert mai dirigit per una directora-, Nézet-Séguin també s’ha fet viral a les xarxes socials després d’un detall molt maco amb el seu marit Pierre Tourville. Ell és violista i durant aquest tema tan conegut, va protagonitzar un gest molt maco que ha acaparat totes les mirades després que el director, baixant les escales entre els músics de l’obra, li fes un petó al coll. El matrimoni no ha ocultat mai el seu amor, sobretot en aquest sector de la indústria en què no hi ha tantes figures del col·lectiu LGTBI que s’identifiquin públicament com a tal.
“Durant l’intermedi del Concert de Cap d’Any, alguns companys de la Filharmònica de Viena van trucar a la porta del meu camerino i van exigir parlar amb el meu marit, Pierre, sense donar cap explicació. Sorprenentment, quan vaig sortir a l’escenari per interpretar la famosa Marxa Radetzky, allà estava ell, amb la seva viola a la mà. Gràcies a l’orquestra per aquest moment tan emotiu! Compartir-ho amb el meu marit en un dia com aquest, en el qual s’uneixen la música, la vida i l’amor, és una cosa que mai oblidaré”, ha explicat el director en una publicació a Instagram. Resulta que aquest gest va ser una sorpresa per a ell, després de trobar-se que entre els músics que interpretarien aquesta marxa tan coneguda, es trobava el seu marit.
La parella és molt activa a les xarxes socials i no oculten el seu amor, si més no, els seus perfils d’Instagram en son una bona mostra, també per trencar esquemes en aquesta indústria musical.
Sigui com sigui, sembla que ha nascut una estrella perquè des que es va emetre el concert de Cap d’Any, moltes persones s’han interessat per conèixer la història del director i també del seu marit. “Em va encantar, una parella preciosa”, “Difícil de superar”, “Em va semblar un gest brutal”, “El bon amor es mostra on sigui“, “Una parella estupenda i units per la música”, són alguns dels comentaris que han escrit els usuaris sobre aquest moment romàntic entre tots dos. Així doncs, sembla que després d’aquest concert que assenyala l’inici d’un nou any, també marca el naixement d’una estrella.