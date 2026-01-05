El concierto de Año Nuevo de Viena es una cita ineludible para los fans de la música clásica. La Filarmónica de Viena se encarga de poner las notas musicales para iniciar un nuevo año con la mítica interpretación de la Marcha Radetzky que hace aplaudir a todas las personas que pueden disfrutar en directo de este espectáculo musical. Este año, Yannick Nézet-Séguin ha sido el director y su manera de dirigir la orquesta, las elecciones de piezas musicales y un gesto de lo más tierno con su marido lo han convertido en la estrella del momento.

Nézet-Séguin, de 50 años, no ha dejado a nadie indiferente tras el gran concierto de música clásica que supone el inicio del año desde hace más de 85 años y que se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más selectos. Este 2026, el director ha revolucionado las redes sociales tras verlo bajar del escenario para dirigir al público de la Sala Dorada de la Musikverein de Viena y con un gesto hacia su marido que no ha pasado desapercibido.

¿Quién es Yannick Nézet-Séguin, el director del concierto de Año Nuevo de Viena?

Uno de los elementos más representativos del concierto de Año Nuevo de Viena es la representación de la Marcha Radetzky, una pieza que todo el mundo es capaz de interpretar y es reconocible porque el público debe aplaudir. En esta ocasión, el director canadiense ha transformado la sala del teatro en una fiesta como nunca antes se había visto. Normalmente, los directores dirigen desde el podio a los espectadores del teatro para que aplaudan al ritmo de la obra, pero este año, el músico ha decidido innovar. Después de bajar del escenario, se dirigió hacia el público y, rodeado de decenas de personas, compartió una escena que ha revolucionado las redes sociales.

No es año nuevo hasta que la Orquesta Filarmónica de Viena nos deleita con la Marcha Radetzky en el #ConciertoDeAñoNuevo



🔸 Este año con el canadiense Yannick Nézet-Séguin como director y paseando y dirigiendo entre el públicohttps://t.co/nzchbj1fAa pic.twitter.com/B1Z1Oxv9uG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 1, 2026

El director Yannick Nézet-Seguin desde el público del concierto de Año Nuevo en Viena | RTVE

¿El resultado? Todo el público riendo, aplaudiendo y con una interpretación totalmente renovada y fresca de un clásico musical. En todo caso, un gesto que no ha pasado desapercibido ha sido la interacción que tuvo el director con un miembro de la orquesta.

¿Qué se sabe de su vida personal y por qué se ha hecho viral un gesto muy romántico?

Con un pendiente en la oreja, las uñas pintadas y la interpretación de obras inéditas y dos de compositoras mujeres -en un concierto nunca dirigido por una directora-, Nézet-Séguin también se ha hecho viral en las redes sociales tras un detalle muy bonito con su marido Pierre Tourville. Él es violista y durante este tema tan conocido, protagonizó un gesto muy bonito que ha acaparado todas las miradas después de que el director, bajando las escaleras entre los músicos de la obra, le diera un beso en el cuello. El matrimonio no ha ocultado nunca su amor, sobre todo en este sector de la industria en el que no hay tantas figuras del colectivo LGTBI que se identifiquen públicamente como tal.

«Durante el intermedio del Concierto de Año Nuevo, algunos compañeros de la Filarmónica de Viena llamaron a la puerta de mi camerino y exigieron hablar con mi marido, Pierre, sin dar ninguna explicación. Sorprendentemente, cuando salí al escenario para interpretar la famosa Marcha Radetzky, ahí estaba él, con su viola en la mano. ¡Gracias a la orquesta por este momento tan emotivo! Compartirlo con mi marido en un día como este, en el que se unen la música, la vida y el amor, es algo que nunca olvidaré», ha explicado el director en una publicación en Instagram. Resulta que este gesto fue una sorpresa para él, después de encontrarse que entre los músicos que interpretarían esta marcha tan conocida, se encontraba su marido.

El momento del beso entre el director y su marido durante el concierto | RTVE

La pareja es muy activa en las redes sociales y no ocultan su amor, al menos, sus perfiles de Instagram son una buena muestra, también para romper esquemas en esta industria musical.

Sea como sea, parece que ha nacido una estrella porque desde que se emitió el concierto de Año Nuevo, muchas personas se han interesado por conocer la historia del director y también de su marido. «Me encantó, una pareja preciosa», «Difícil de superar», «Me pareció un gesto brutal», «El buen amor se muestra donde sea«, «Una pareja estupenda y unidos por la música», son algunos de los comentarios que han escrito los usuarios sobre este momento romántico entre ambos. Así pues, parece que después de este concierto que señala el inicio de un nuevo año, también marca el nacimiento de una estrella.