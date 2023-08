Terelu Campos, preocupada per María Teresa: “No suporto més veure-la patir”

Terelu Campos està preocupada per l’estat de salut de la mare, la periodista María Teresa Campos, que continua empitjorant dia rere dia. L’últim diagnòstic que han fet públic assegura que pateix un deteriorament cognitiu important, juntament amb un principi d’Alzheimer que complica la seva situació i també la dels familiars que l’envolten.

La seva filla gran ha concedit una entrevista a la revista Lecturas en què reconeix que la situació és difícil: “Aquesta malaltia no només fa patir al malalt, també a aquells que estem al seu costat. Ja no suporto veure més patir a la meva mare“.

Després del seu últim viatge, el primer que hauria fet hauria estat anar a veure María Teresa després d’uns dies separades: “Tenia la necessitat de veure-la, fer-li petons i agafar-li la mà. Ella no sabia que havia marxat de viatge, vam decidir no dir-li perquè pensàvem que era el millor. Quan vaig arribar, li vaig explicar que venia d’un viatge molt llarg i la noto sorpresa. El meu únic objectiu només aterrar era estar amb ella. Ara necessito desconnectar. Seran pocs dies perquè la meva germana i jo ens alternarem per estar pendents de la nostra mare”.

Terelu Campos reconeix que María Teresa està patint | Lecturas

Terelu Campos explica com ha estat el rodatge a Miami amb els companys de Sálvame

En el blog que escriu a la mateixa revista, la tertuliana ha explicat com estan sent aquestes primeres setmanes sense Sálvame. Cal recordar que Terelu ha viatjat fins a Miami amb els seus companys de programa per començar a gravar la nova aposta de Netflix: “De totes les vegades que he viatjat fora del nostre país, crec que mai no havia desitjat tant tornar. Una cosa és anar de turisme i una altra, viatjar per feina. Hem estat uns afortunats, quina sort haver estat a Miami i a Mèxic. Doncs us he de dir que no he visitat res. Això sí, torno contenta”.