Terelu Campos, preocupada por María Teresa: «No soporto más verla sufrir»

Terelu Campos está preocupada por el estado de salud de la madre, la periodista María Teresa Campos, que continúa empeorando día tras día. El último diagnóstico que han hecho público asegura que sufre un deterioro cognitivo importante, junto con un principio de Alzheimer que complica su situación y también la de los familiares que le rodean.

Su hija mayor ha concedido una entrevista en la revista Lecturas en la que reconoce que la situación es difícil: «Esta enfermedad no solo hace sufrir al enfermo, también a aquellos que estamos a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre«.

Después de su último viaje, lo primero que habría hecho habría sido ir a ver María Teresa después de unos días separadas: «Tenía la necesidad de verla, de darle besos y cogerle la mano. Ella no sabía que había marchado de viaje, decidimos no decírselo porque pensábamos que era lo mejor. Cuando llegué, le expliqué que venía de un viaje muy largo y la noté sorprendida. Mi único objetivo solo aterrizar era estar con ella. Ahora necesito desconectar. Serán pocos días porque mi hermana y yo nos alternaremos para estar pendientes de nuestra madre».

Terelu Campos reconoce que María Teresa está sufriendo | Lecturas

Terelu Campos explica cómo ha sido el rodaje en Miami con los compañeros de Sálvame