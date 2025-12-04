Rozalén ha anunciat, en un vídeo molt inesperat, que es retira de la música temporalment. Després de 15 anys de feina -i molta feina- ininterromputs, ara diu que necessita descansar i ho aturarà tot a partir de l’1 de gener: “Arriba el meu descans de la guerrera. El pròxim divendres us tindré unes sorpreses per a aquest fins aviat. Gràcies per acompanyar-me tots aquests anys”, ha escrit en una publicació a Instagram.
Per primera vegada, deixarà la feina “per descansar, reflexionar, mastegar i digerir” tot el que ha viscut aquest temps. Ha dit que no a les ofertes de feina que li han fet recentment i, en aquesta declaració, lamenta que es vegi obligada a comunicar-ho públicament: “És curiós que avui dia anunciem amb importància aquestes decisions, però crec que també és lògic degut a la pressió i a la velocitat a la qual se’ns empeny”.
I què farà aquest temps indefinit en què estarà desapareguda? La veritat que l’hem vist a tot arreu en aquesta última dècada. Doncs ella mateixa explica què sent que vol fer ara: “Necessito apartar-me de les xarxes socials, necessito estar a casa i al meu poble amb la gent que estimo i a la que no he dedicat prou temps. Necessito viatjar sense treballar, necessito silenci, devorar llibres. I necessito compondre al ritme que dictin les meves emocions, que en tinc moltes ganes“.
Rozalén explica per què necessita aquesta aturada temporal
Rozalén és conscient que poder deixar la feina i aturar-se és “un vertader privilegi”, però també destaca que s’ho ha guanyat a pols perquè no ha parat de treballar. “Estic feliç i estic orgullosa, però també sento molt esgotament emocional“, deixa caure.
I, en aquest punt del vídeo-anunci, fa una llista immensa de tot el que ha fet al llarg d’aquests 15 anys de carrera: “Així per sobre, en aquests 15 anys he compost si discos, hem ofert gairebé 700 concerts en uns 20 països, he cantat a bars, teatres, festivals i recintes més importants per a milers de persones, he col·laborat amb uns 200 companys de professió. He escrit un llibre, hem creat un festival per la despoblació rural, hem apostat pel llenguatge de signes, he gravat un pòdcast, he fet teatre per primera vegada i he visitat molts països en risc amb diverses ONG”.
També ha destacat el palmarès que ha obtingut, amb premis tan importants com un Premi Goya a la Millor Cançó: “És bastant aclaparador”. I tot això no ho diu per presumir, sinó com a recordatori per a ella mateixa que es mereix descansar: “Fins i tot als moments més durs he resistit i no sé com… però ha valgut la pena. Em queda aquest mes de feina i després no sé què passarà i m’encanta no saber-ho. Moltes gràcies per estar aquí i sé que molts us alegrareu pel meu descans“, ha prosseguit.
El pròxim divendres 5 de desembre, farà un últim anunci amb la sorpresa final que ha preparat per delectar els fans abans de desaparèixer temporalment. Veurem de què es tracta.