Rozalén acomiada el pare amb una carta colpidora i molt dolorosa

Rozalén va patir una pèrdua molt dolorosa i inesperada fa tot just un mes, quan va morir el pare de manera sobtada als 77 anys. Per tal de recordar-lo, l’exitosa cantant i guanyadora d’un Goya a millor cançó original li ha escrit una carta molt emotiva que ha publicat en el seu perfil d’Instagram: “Pare meu… un mes sense tu i sento que m’han arrancat part de l’arrel de l’arbre que em sosté. Sento que d’això no em curaré, que encara dura el cop al pit i el tremolor a les mans com si la petita escletxa que quedava de la meva infància definitivament s’hagués acabat”.

“Has marxat de cop, en la matinada d’una nit de lluna plena. Has marxat en silenci sense conèixer la mort, a la que tant temies. Ara empatitzo més amb el dolor perquè em semblen tan cruels les lleis naturals de la vida… Se m’ha congelat un tros de cor després del petó en el teu front fred mentre acariciava els teus cabells, com quan era una nena”, afegeix.

La cantant deixa caure que té la sensació que el pare intuïa a dins seu que la mort era a prop: “No paro de pensar en els missatges que em llançaves com si vinguessis a acomiadar-te, com si hom intuïssis que estaves en el temps de descompte”. Explica que va acudir molta gent al seu funeral, el que li demostra que era un home estimat: “No érem nosaltres els únics que ens sentíem orfes perquè eres l’home que més “t’estimo” deia i ho senties de tot cor. Et trobaré tantíssim a faltar, pare. Però, fins i tot amb aquesta tristesa, et prometo que continuaré fent del meu camí una cosa extraordinària perquè tu estimaves la vida i et dedicaré cadascun dels meus passos”.

Rozalén acomiada el pare amb una carta molt emotiva | Instagram

I continua en un escrit que ha colpit tots els seus seguidors: “Tinc la teva boca, el teu únic clotet i el teu cognom és el meu nom. M’esforçaré en ser millor persona per semblar-me més a tu i així marxar-me com ho has fet tu, tot recollint tot l’amor que vas sembrar. Quin gran privilegi ser la teva filla… T’estimo i sempre t’estimaré, papa”.