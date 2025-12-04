Rozalén ha anunciado, en un vídeo muy inesperado, que se retira de la música temporalmente. Después de 15 años de trabajo -y mucho trabajo- ininterrumpidos, ahora dice que necesita descansar y lo detendrá todo a partir del 1 de enero: «Llega mi descanso de la guerrera. El próximo viernes os tendré unas sorpresas para este hasta pronto. Gracias por acompañarme todos estos años», ha escrito en una publicación en Instagram.

Por primera vez, dejará el trabajo «para descansar, reflexionar, masticar y digerir» todo lo que ha vivido este tiempo. Ha dicho que no a las ofertas de trabajo que le han hecho recientemente y, en esta declaración, lamenta que se vea obligada a comunicarlo públicamente: «Es curioso que hoy en día anunciemos con importancia estas decisiones, pero creo que también es lógico debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja».

¿Y qué hará este tiempo indefinido en el que estará desaparecida? La verdad es que la hemos visto en todas partes en esta última década. Pues ella misma explica qué siente que quiere hacer ahora: «Necesito apartarme de las redes sociales, necesito estar en casa y en mi pueblo con la gente que amo y a la que no he dedicado suficiente tiempo. Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros. Y necesito componer al ritmo que dicten mis emociones, que tengo muchas ganas«.

Rozalén explica por qué necesita esta pausa temporal

Rozalén es consciente de que poder dejar el trabajo y detenerse es «un verdadero privilegio», pero también destaca que se lo ha ganado a pulso porque no ha parado de trabajar. «Estoy feliz y estoy orgullosa, pero también siento mucho agotamiento emocional«, deja caer.

Y, en este punto del vídeo-anuncio, hace una lista inmensa de todo lo que ha hecho a lo largo de estos 15 años de carrera: «Así por encima, en estos 15 años he compuesto seis discos, hemos ofrecido casi 700 conciertos en unos 20 países, he cantado en bares, teatros, festivales y recintos más importantes para miles de personas, he colaborado con unos 200 compañeros de profesión. He escrito un libro, hemos creado un festival por la despoblación rural, hemos apostado por el lenguaje de signos, he grabado un pódcast, he hecho teatro por primera vez y he visitado muchos países en riesgo con varias ONG».

Rozalén es retira de la música temporalment | Instagram

También ha destacado el palmarés que ha obtenido, con premios tan importantes como un Premio Goya a la Mejor Canción: «Es bastante abrumador». Y todo esto no lo dice para presumir, sino como recordatorio para ella misma de que se merece descansar: «Incluso en los momentos más duros he resistido y no sé cómo… pero ha valido la pena. Me queda este mes de trabajo y luego no sé qué pasará y me encanta no saberlo. Muchas gracias por estar aquí y sé que muchos os alegraréis por mi descanso«, ha proseguido.

El próximo viernes 5 de diciembre, hará un último anuncio con la sorpresa final que ha preparado para deleitar a los fans antes de desaparecer temporalmente. Veremos de qué se trata.