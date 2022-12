Així és l’autobús de Rosalía per a la gira: un pis enorme i luxós amb rodes

Rosalía ha compartit amb els seguidors un vídeo que els ha deixat bocabadats. La cantant està recorrent Europa en aquesta segona part de la seva gira, en la que està esgotant totes les entrades concert rere concert. Cada artista ho fa a la seva manera, però ella opta per reunir els companys d’equip i viatjar en un autobús que es converteix en la seva casa aquestes setmanes de molt enrenou i encara més quilòmetres.

El que pocs sabien era que aquest vehicle és gegant i summament luxós, un apartament flotant que permet que la cantant i els seus músics descansin com si es trobessin en un hotel de cinc estrelles. En el vídeo, mostra que l’autobús té dues plantes. A dalt, té una habitació gegant per a ella amb llums de neó i lavabo privat amb dutxa: “Aquest és el bus del meu tour. Aquí és on dormo, on passo moltes hores i on viatjo. Vaig en bus de ciutat en ciutat, com les Spice Girls que em copien. I aquí passo les hores, aquí treballo, aquí tenim una petita cuina on no és fàcil cuinar perquè l’autobús es mou tota l’estona…”.

Rosalía publica un parell de vídeos que demostren que l’autobús és ben luxós i complet

Sofàs de cuir molt grans, electrodomèstics, un munt d’aparells electrònics, televisió de moltes polzades… A l’autobús de Rosalía no li falta detall.

Els seus fans han omplert les dues publicacions de comentaris en què manifesten la seva sorpresa, ja que no s’esperaven que tingués un autèntic pis amb rodes. Alguns han destacat que sigui més gran l’autobús que les seves cases, però alhora entenen que la cantant i el seu grup necessita un lloc còmode per poder fer tants quilòmetres amb comoditat.

Així és la cuina de Rosalía durant la gira | TikTok

L’habitació de Rosalía en l’autobús, més gran del que la gent pensava | TikTok

Rosalía i l’equip, en l’autobús de la gira | TikTok

Uns vídeos que han permès que els fans de la cantant de Sant Esteve Sesrovires vegin com és l’espai en el que descansa entre concert i concert.