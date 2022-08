Rocío Carrasco explica l’última conversa amb Rocío Jurado

Rocío Carrasco ha explicat els conflictes amb l’herència de la seva mare en una nova docusèrie que ja va pel novè capítol. Precisament en aquest capítol es parla de la mort de la seva mare, Rocío Jurado, l’1 de juny del 2006. Jurado va ser víctima d’un càncer de pàncrees molt agressiu que la va acabar matant. Ara, a En el nombre de Rocío, la seva filla ha explicat com van ser les últimes hores de vida de la seva mare i quines van ser les últimes paraules que van intercanviar.

Per començar Rocío Carrasco ha explicat que hi havia “massa gent” a la casa on es va instal·lar Rocío Jurado per passar els seus últims dies. Hi eren Amador Mohedano, Rosa Benito i els seus quatre fills, Gloria Mohedano i el seu marit, José Antonio, el secretari personal de la cantant, alguns fans pròxims a la família i un equip d’infermeres. Això no agradava a Carrasco, que considera que hi havia “moltíssima gent, massa”. Tot i així la filla de l’artista ha admès que estaven allà “amb la millor intenció” perquè estaven “plens de dolor”.

L’última conversa amb Rocío Jurado abans de morir

Rocío Carrasco ha explicat que entre elles no feia falta un comiat perquè tenien molta complicitat, tot i que ha admès que va poder parlar amb ella just abans de la seva mort. “La matinada que va marxar l’habitació estava plena de gent. Vaig dir que sortís a tothom i em vaig estirar al llit amb ella. Ja no estava conscient, però veia que el seu cor no s’aturava”, ha explicat Carrasco, que ha afegit que ella “no se’n volia anar” perquè tenia “una lluita”.

“Li vaig dir: mama, tot està bé. No et preocupis. Els nens estan bé, jo estic bé, estic tranquil·la, estic amb el Fidel, marxa tranquil·la“, ha confessat molt emocionada i amb les llàgrimes a flor de pell. Després, segons explica Carrasco, hi van haver uns instants de silenci, va donar-li un petó i es va acomiadar. “Ja sabia que allò no tenia solució i a les dues hores va marxar. Aquest va ser el meu comiat. Jo volia que ella marxés el més tranquil·la possible”, ha conclòs emocionada.