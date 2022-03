Finançament per a la start-up que revoluciona la detecció del càncer de pàncrees

La start-up catalana Sycai Medical està d’enhorabona: ha obtingut una injecció inversora de 780.000 euros per desenvolupar el seu software mèdic que podria permetre detectar el càncer de pàncrees de manera precoç, un gran repte mèdic per a una de les malalties que es detecten més tard, com li va passar al cantautor Pau Riba, que va morir pocs mesos després. La inversió l’ha fet majoritàriament Ship2B Ventures, tot i que també hi ha participat BStartup del Banc Sabadell i Athos Capital. Amb aquests diners, l’start-up podrà acabar els assajos clínics que ja està realitzant i tramitar el segell CE, necessari per poder introduir aquest software al mercat.

A més d’aquests 780.000 euros, l’empresa n’ha rebut 75.000 més de part de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat, més coneguda pel nom Acció. D’aquesta manera, l’start-up podrà agilitzar l’aplicació d’aquesta tecnologia revolucionària.

En paral·lel a aquestes inversions, l’empresa té previst entrar al mercat tan aviat com acabin els assajos. Ho faran a través de la venda del seu producte a clíniques i hospitals, així com la concessió de la llicència de la seva tecnologia. Asseguren, a més, que ja tenen “preacords” amb diverses empreses interessades en tenir aquesta tecnologia revolucionària.

El funcionament d’aquesta tecnologia revolucionària

La tecnologia de Sycai Medical ajudarà els radiòlegs a detectar les lesions cístiques pancreàtiques en un estadi precoç, predir el seu potencial maligne i presentar-li al professional casos similars perquè pugui verificar el diagnòstic. Les lesions cístiques pancreàtiques no tenen per què significar càncer, però si no es tracten i s’analitzen constantment poden acabar convertint-se en tumors. El seguiment de quists pancreàtics actualment consisteix en proves d’imatge repetides durant tota la vida, ja que és difícil saber quins són benignes i quins poden convertir-se en tumors malignes. Sycai Medical pretén canviar les regles del joc i presentar una tecnologia capaç de detectar el càncer en el primer estadi i optimitzar els possibles tractaments.

Càncer de pàncrees / EP

El càncer de pàncrees, en concret, és la quarta causa de mort per càncer a Europa, i el temps de supervivència des del diagnòstic és de menys de cinc mesos. Actualment no hi ha cap mètode eficient per la seva detecció precoç, el que estalviaria moltes morts. Segons la CEO d’aquesta start-up catalana, Sara Toledano, la seva és una tecnologia que canviarà vides, ja que el càncer de pàncrees és “el més mortal” principalment perquè “es diagnostica massa tard”.

Estendre aquesta tecnologia a la resta de càncers abdominals

Les lesions que provoca aquest càncer poden passar desapercebudes, perquè la majoria de vegades són asimptomàtiques, el que provoca un retard en el diagnòstic que, de retruc, fa que augmenti la seva mortalitat. Això succeeix també en altres tipus de càncer, pel que a més d’aplicar aquesta tecnologia al de pàncrees, l’start-up treballa perquè serveixi per a qualsevol càncer abdominal, especialment el de fetge i el de ronyó.