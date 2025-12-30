Paris Hilton és un dels personatges més coneguts de l’star-system nord-americà. Convertida en una icona pop i empresària, el luxe sempre ha format part de la seva vida. La model, DJ i actriu heretarà l’imperi Hilton i ha construït també una marca al seu voltant. La seva vida més enllà del cognom familiar que la precedeix també està plena de luxe que viu i reinventa sempre amb un color predominant: el rosa. La revista HOLA recull els detalls més sucosos de la vida de luxe de la socialité i l’última ampliació que ha afegit.
En primer lloc, assenyalen la seva mansió. Un “refugi privat de fantasia i rosa com a fil conductor”. Després dels incendis que van afectar diverses zones de Los Angeles, sobretot la zona de Beverly Hills on viuen molts famosos, Paris Hilton i el seu marit Carter Reum van decidir afegir una nova propietat per la qual van pagar més de 60 milions de dòlars. Situada en una propietat privada de Beverly Hills, la casa principal supera els 2.000 metres quadrats i el luxe surt per tots els racons: dotze dormitoris, vint lavabos, diversos menjadors, una cuina exquisida, electrodomèstics d’alta gamma, oficina de dues plantes, biblioteca pròpia, sala de cinema, gimnàs o celler, entre d’altres. L’exterior tampoc perd detalls i segons informa la citada revista, ara hi ha sumat una pista privada de tenis de color rosa.
Un jet privat de més de 20 milions d’euros
Un altre dels elements d’aquest imperi rosa és el seu jet privat. Una joia de color rosa per la qual el seu marit va pagar “més de vint milions d’euros”, segons explica la revista HOLA. Els detalls són d’allò més curiosos: “té des de catifes de lluentons fins a butaques de cuir cosides a mà i un llit per al seu chihuahua”.
Una pel·lícula documental sobre la seva vida
Pel que fa a l’empresa Hilton també hi ha l’impacte de Paris. Dues suites de l’Hotel Beverly Hilton han estat dissenyades en exclusiva en una col·laboració amb l’empresària. “Volíem crear un espai on els nostres fans puguin sentir-se com a casa i experimentar el luxe del meu estil de vida. El Beverly Hilton és un lloc molt especial per a mi i la meva família, així que estic emocionada de llançar aquesta col·laboració”, va explicar la socialité. El pròxim 2026 també podreu veure el seu univers a través de les sales de cinema. Infinite Icon: A Visual Memoir és la seva nova pel·lícula documental que sortirà a la llum el pròxim 30 de gener.
“He viscut moltes vides davant de la càmera, però en la meva nova pel·lícula, dic la veritat darrere de totes elles. Aquest documental revela capítols de la meva història dels quals mai he parlat públicament, i estic disposada a reclamar-ne cada part”, explica la cantant i DJ en el tràiler promocional de la pel·lícula. Sigui com sigui, Paris Hilton continua ampliant el seu imperi i escrivint la seva història convertida en una icona de l’star-system internacional.