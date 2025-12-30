Paris Hilton es una de las figuras más conocidas del star system estadounidense. Convertida en un ícono pop y empresaria, el lujo siempre ha formado parte de su vida. La modelo, DJ y actriz heredará el imperio Hilton y también ha construido una marca a su alrededor. Su vida más allá del apellido familiar que la precede también está llena de lujo que vive y reinventa siempre con un color predominante: el rosa. La revista HOLA recoge los detalles más jugosos de la vida de lujo de la socialité y la última ampliación que ha añadido.

En primer lugar, señalan su mansión. Un «refugio privado de fantasía y rosa como hilo conductor». Tras los incendios que afectaron a varias zonas de Los Ángeles, sobre todo la zona de Beverly Hills donde viven muchos famosos, Paris Hilton y su esposo Carter Reum decidieron añadir una nueva propiedad por la que pagaron más de 60 millones de dólares. Situada en una propiedad privada de Beverly Hills, la casa principal supera los 2.000 metros cuadrados y el lujo se encuentra en todos los rincones: doce dormitorios, veinte baños, varios comedores, una cocina exquisita, electrodomésticos de alta gama, oficina de dos plantas, biblioteca propia, sala de cine, gimnasio o bodega, entre otros. El exterior tampoco pierde detalles y según informa la citada revista, ahora ha sumado una pista privada de tenis de color rosa.

Un jet privado de más de 20 millones de euros

Otro de los elementos de este imperio rosa es su jet privado. Una joya de color rosa por la que su esposo pagó «más de veinte millones de euros», según explica la revista HOLA. Los detalles son de lo más curiosos: «tiene desde alfombras de lentejuelas hasta butacas de cuero cosidas a mano y una cama para su chihuahua».

Una película documental sobre su vida

En cuanto a la empresa Hilton también está el impacto de Paris. Dos suites del Hotel Beverly Hilton han sido diseñadas en exclusiva en una colaboración con la empresaria. «Queríamos crear un espacio donde nuestros fans puedan sentirse como en casa y experimentar el lujo de mi estilo de vida. El Beverly Hilton es un lugar muy especial para mí y mi familia, así que estoy emocionada de lanzar esta colaboración», explicó la socialité. El próximo 2026 también podréis ver su universo a través de las salas de cine. Infinite Icon: A Visual Memoir es su nueva película documental que saldrá a la luz el próximo 30 de enero.

«He vivido muchas vidas frente a la cámara, pero en mi nueva película, cuento la verdad detrás de todas ellas. Este documental revela capítulos de mi historia de los que nunca he hablado públicamente, y estoy dispuesta a reclamar cada parte», explica la cantante y DJ en el tráiler promocional de la película. Sea como sea, Paris Hilton continúa ampliando su imperio y escribiendo su historia convertida en un ícono del star-system internacional.