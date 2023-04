Martiño Rivas sorprèn en confessar que té tres fòbies molt excèntriques

Martiño Rivas ha deixat tothom bocabadat en una entrevista surrealista. L’exitós actor gallec, conegut des que triomfés a El Internado, ha acudit a Movistar+ per promocionar la seva participació a Nacho. En ella interpreta el paper de Nacho Vidal, l’actor porno de qui analitzen la seva vida en una sèrie de la qual s’està parlant molt.

L’actor ha tret a la llum algunes de les seves fòbies més estranyes, les que deu tenir poca gent. El presentador i la resta de col·laboradors se l’han mirat amb els ulls ben oberts quan han sentit la seva confessió: “Sempre m’han fet por tots aquells aparells que emeten radiació”. Entre ells, ha donat exemples que demostren que complicada devia ser la seva rutina: “Tenia pànic als microones i a les fotocopiadores”, ha etzibat. La resta de participants a plató li han deixat clar que mai no havien sentit una cosa similar. Ara bé, assegura que ha aconseguit superar bastant aquesta por i que ara pot apropar-se a aquests electrodomèstics.

El que els altres no entenien era per què li feien por les fotocopiadores: “També emet radiació”, ha defensat amb el cap cot. Martiño Rivas diu que sempre ha trigat molt en fotocopiar coses: “Trigava més temps del normal perquè havia de prémer el botó, sortir corrents, esperar per tornar-m’hi a apropar…”.

Entre las fobias de Martño y los pensamientos de @Goyojimenez en un avión… 😂 #MartínezYHermanos pic.twitter.com/WnDnTJjciO — #0 por Movistar Plus+ (@cero) April 13, 2023

La resta no podien evitar esclatar de riure: “Prou, prou i prou. A mi m’acabes de matar ara mateix”, deia Dani Martínez sense parar de riure. “Llavors tu entraves en una casa, algú premia el botó del microones i tu et llançaves a terra?”, li han preguntat amb sorna. Sorprenentment, l’actor ha reconegut que, efectivament, sempre passava això. I, no content amb això, també ha revelat que té una por a volar que ha complicat la seva carrera com a actor. Una intervenció que ha servit per conèixer-lo una mica més després d’anys a primera línia.