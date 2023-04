Joaquín Cortés revela per què ha hagut d’estar tants dies a l’hospital

Joaquín Cortés ha estat ingressat a l’hospital uns quants dies, el que ha tingut preocupats els fans perquè no havia explicat quin era el motiu. Va publicar una foto des de l’habitació del centre, la que confirmava que no estava gaire bé perquè se’l veia a la llitera i amb mala cara. Ha estat ara que ha rebut l’alta quan ha dit què ha passat i com es troba. En un post en el seu perfil d’Instagram, el coreògraf confirma que ha tingut un problema de salut greu.

A principis de mes, Cortés deia que s’havia desmaiat mentre jugava amb els seus fills. Ràpidament va acudir al metge perquè aquella no era la primera vegada que li passava, una situació que començava a preocupar-lo perquè també tenia altres símptomes com tos de pit, cansament i mal de cap: “Hem sortit de l’hospital amb un diagnòstic de pneumònia greu, encara la tinc però amb la infecció remetent. Tot per un bacteri…”.

Joaquín Cortés rep l’alta a l’hospital i explica què li ha passat | Instagram

Joaquín Cortés explica com es troba després de l’ensurt que ha viscut

Ha estat arran de totes les proves que li han fet que han sabut que el ballarí té sinusitis i és asmàtic des que és petit: “Em diuen que no és greu el que tinc perquè el ball ha evitat que ho sigui. Ara això ha sortit a la llum i els metges diuen que, amb el tractament adequat, podré volar a l’escenari”. Encara haurà de visitar l’hospital amb freqüència perquè han de fer-li un munt de proves amb les quals intentaran saber si hi ha altres motius ocults en les síncopes que va tenir, que en van ser tres.

De moment continua medicat i haurà de fer repòs unes setmanes. Tornarà a ballar quan els metges li donin l’alta, el que encara trigarà una mica. El que ha fet és agrair tota l’ajuda que ha tingut a l’hospital i a tota aquella gent que s’ha preocupat per ell: “Quan viatges t’adones de la sort que tenim a Espanya de tenir una sanitat pública, que mai no canviï. Estic feliç d’haver escollit aquest hospital públic de Madrid la nit que estava ja sense oxigen al meu cos“.

Joaquín Cortés revela que es troba a l’hospital | Instagram

Considera que aquesta experiència ha fet que tornés a néixer, una sensació agredolça que l’ha ajudat a sentir-se estimat. Ara ha de cuidar-se, el que ha de fer per poder tornar a ballar aviat.