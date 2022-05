Joaquín Cortés, desnonat després de 18 mesos sense pagar el lloguer

Joaquín Cortés ha rebut una ordre de desnonament, la que el forçarà a abandonar la casa familiar que compartia amb la dona i els fills en un dels barris més exclusius de Lisboa. Parlem d’un dels coreògrafs més importants d’Espanya, que arrossega uns problemes econòmics molt greus que l’han impedit fer front al lloguer en els darrers 18 mesos. Tot va començar a empitjorar amb l’esclat de la pandèmia, ja que va deixar de protagonitzar espectacles de dansa i això va provocar que es quedés sense ingressos. Amb la seva economia més ressentida que mai, no ha pogut pagar els 1.200 € mensuals que li demanen. Amb un deute acumulat de més de 20.000 €, el propietari de l’immoble ha decidit demandar-lo i, com era d’esperar, ha guanyat el judici.

Després de diversos mesos enfrontats en els tribunals, Joaquín Cortés haurà d’abandonar la casa en rebre l’ordre de desnonament. Ara bé, això no és tot. I és que el ballarí haurà de pagar 55.000 € de multa al propietari. L’amo de la casa ha concedit unes declaracions als mitjans locals en els que assegura que té por de tornar a entrar a la casa perquè creu que Joaquín no la deixarà neta: “Espero poder tornar a entrar aviat per veure com ho ha deixat tot. Va dir que em tornaria les claus, però de moment no ho ha fet”.

Joaquín Cortés, en un reportatge d’Europa Press

Joaquín Cortés, desnonat de casa

Quin és el problema de fons? Que el ballarí assegura que el propietari va tenir mala fe i li va pujar el lloguer en assabentar-se que es tracta d’un personatge famós. El propietari va negar aquesta informació i, de fet, va deixar caure que havia actuat d’una manera totalment diferent: “Si el lloguer va ser negociat a la baixa va ser precisament perquè Joaquín és un artista de renom internacional. Es va acordar un descompte de 400 € mensuals”. Per una altra banda, la dona de Joaquín Cortés va assegurar que el propietari els havia deixat la casa feta un desastre: “La casa té termites i humitats. L’home mai no va acabar d’arreglar aquests problemes”.

Aquests darrers anys no han estat fàcils per al ballarí, que s’ha quedat pràcticament sense feina ni ingressos. No és el primer cop que es troba en una situació econòmica delicada, ja que el 2006 va ser denunciat per la comunitat de veïns de la seva residència madrilenya per un deute que arribava a 30.000 €. El 2012, a més a més, va veure com gairebé tots els seus bens eren embargats per un deute amb Hisenda de dos milions d’euros que va deixar-lo sense propietats.