Lolita revela per què va divorciar-se i parla dels problemes amb Hisenda

Lolita Flores ha estat la convidada del Planeta Calleja d’aquesta setmana. El que el presentador de Cuatro no s’esperava era que la cantant deixés anar tantíssims titulars bomba sobre la seva vida personal. Nascuda en una de les famílies d’artistes més importants d’Espanya, poques coses quedaven per saber sobre ella. Ara bé, Lolita s’ha encarregat de treure a la llum algunes de les seves confessions més desconegudes.

Lolita Flores parla dels problemes amb Hisenda

Lolita Flores ha volgut deixar clar que ella no ha defraudat ningú econòmicament parlant. Ara bé, no nega que va tenir uns problemes amb Hisenda greus que podrien haver tingut conseqüències fatals: “Em van multar perquè tenia molts deutes que no podia pagar quan em van arribar, no em van condemnar per frau fiscal. Vaig haver de vendre la meva casa per poder pagar el que em demanava l’Agència Tributària, una multa de gairebé 600.000 €. He demanat ajuda a amics i també bestretes”.

“No em fa vergonya reconèixer que no tinc res estalviat. No tinc casa ni matalàs, però almenys tinc la nevera plena de menjar. No vaig fer bé els comptes i aquella situació va destrossar-me. Assumeixo la meva falta de coneixement, però el meu assessor també en va tenir una i per això ja no treballo amb ell”, prossegueix més sincera que mai sobre aquest tema.

La cantant revela els motius dels seus dos divorcis

En aquest programa, Jesús Calleja sempre aconsegueix que els convidats se sincerin durant les seves aventures per algun país estranger. En aquesta ocasió es trobaven a Madeira, l’illa portuguesa coneguda recentment per ser el lloc de naixement de Cristiano Ronaldo. Ha estat aquí on Lolita ha confessat que ha tingut dos grans amors en la seva vida, encara que tots dos van fracassar. El 1983 va casar-se amb Guillermo Furiase, però dotze anys després van decidir separar-se: “En aquell matrimoni va fallar la convivència i també els deutes. Quan entra per la porta de casa la falta de diners, l’amor marxa per la finestra. Ara parlem molt i som amics, sobretot gràcies als nostres fills”.

Després del divorci, l’artista va estar 10 anys sense parella. Posteriorment, va conèixer l’actor Pablo Durán: “Ens vam mirar i ens vam agradar, realment va ser amor a primera vista. Vam estar casats durant 10 anys. El 2009 em van diagnosticar càncer d’úter i ell va portar-se meravellosament bé amb mi. El problema era que hi havia terceres persones… No em va ser infidel, però van sorgir terceres persones i van destruir la parella. Jo vaig agafar por a fer l’amor, ell no va saber treure’m aquesta por i, a més a més, va haver-hi satèl·lits al meu voltant”, ha explicat misteriosa.

Lolita i el seu fill confessen que han pres drogues

En el programa també va haver-hi temps perquè el fill de Lolita els acompanyés en un tram. El presentador aprofitava per preguntar-los si eren antidroga, tenint en compte que el germà de Lolita va morir d’una sobredosi. La sorpresa? Que mare i fill reconeixien que han fumat porros i s’han drogat en algun moment: “Tots hem provat aquestes substàncies i porros també. La cocaïna s’ha acabat, per descomptat. Què et creus que som? L’acabes provant perquè vas a una festa i et convides. Ara bé, mai no tens sucre, sal i cocaïna a la cuina. Això només passa en les pel·lícules de narcotraficants”. Guillermo Furiase no es tallava a l’hora de parlar sobre el tema davant la mare, el que deixava el presentador amb la boca oberta.

Lolita i el fill parlen de drogues a Planeta Calleja | Cuatro

Una entrevista molt completa en la que la cantant Lolita Flores va demostrar que no té cap mena de vergonya a l’hora de respondre preguntes sobre qualsevol tema. El viatge a l’illa portuguesa va donar per molt, això queda clar.