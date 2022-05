Kiko Hernández, furiós pel menyspreu i l’acusació de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez ha tornat a fer de les seves. El presentador català de Sálvame mai no dissimula el que pensa, sigui quin sigui el tema. El perjudicat de la seva sinceritat, en aquest últim cas, ha estat el seu company de programa Kiko Hernández. Tot començava amb la crítica de la resta de tertulians cap a Pipi Estrada. Cal recordar que Telecinco l’ha contractat com a col·laborador després d’estar-hi vetat durant més de 10 anys. Doncs bé, aquest retorn no agrada a ningú excepte a la direcció… i al de Badalona. Jorge ha volgut defensar-lo com poques vegades havia fet: “Si Pipi s’ha convertit en un dels tertulians habituals és perquè està fent bé la seva feina, què voleu que us digui”.

És estrany que el presentador alabi un company gratuïtament. I en aquesta ocasió, de fet, també hi havia gat amagat. Per què? En voler aprofitar aquestes floretes a Pipi Estrada per acabar criticant Kiko Hernández: “Hem de dir que Kiko ve aquí, fa d’actor i viu en un altre planeta. Des que és pare ha deixat d’oferir bombes i bons titulars, ja no la fa grossa i tampoc no ho dona tot per al programa. I no sóc només jo qui ho pensa, la direcció també. Veus? M’acaben de dir que vius en un altre planeta des de fa molts mesos”.

Aquest dard enverinat del company i dels caps en directe no agradava gens a Kiko, encara que en un principi creia que s’estaven mofant d’ell. En veure que la crítica entre riures ocultava un pensament real, va deixar anar un comentari que sonava a amenaça: “Potser és que ja són masses els anys que treballo aquí, en porto tretze. Potser m’he de prendre un descans”, deia mentre mirava fixament el presentador. Era llavors quan una altra de les companyes, la Gema López, li recordava que el programa travessa un moment complicat i que no poden permetre’s el luxe de deixar-lo descansar.

Jorge Javier ràpidament s’adonava que la seva crítica no havia estat constructiva, un toc d’atenció que realment no li correspon a ell. Segurament per això va intentar calmar els ànims amb una broma a Kiko Hernández: “Et diré una cosa, al cel no hi ha més plors que els que es produeixen per les pregàries ateses”.

Kiko Hernández amenaça d’abandonar Sálvame | Telecinco

Kiko Hernández deixa anar un titular escandalós sobre Pipi Estrada

Casualment o no, poc després Kiko Hernández avisava que tenia una informació bomba sobre Pipi Estrada. El col·laborador s’assabentava que María Teresa Campos hauria hagut de pagar 12.000 € a una revista a canvi que “cremessin” unes fotos de Pipi Estrada en un puticlub. Cal recordar que en aquella època, a principis dels 2000, el periodista esportiu sortia amb Terelu Campos. La mare no volia que publiquessin aquelles fotos, ja que demostraven (o almenys feien pensar) que Pipi li hauria estat infidel.

Pipi Estrada, protagonista d’unes fotos compromeses | Telecinco

“En aquell moment, María Teresa no li va dir a Terelu que li havien arribat aquelles fotos. Va decidir pagar el seu preu i va demanar que les cremessin”, explicava Kiko. Tot aprofitant la presència a plató de Pipi, va poder donar la seva versió: “El que expliques és cert, però hi ha matisos. Vaig anar a aquell lloc a acompanyar un amic, però no vaig participar-hi. Crec que Terelu no es va assabentar de la història, no ho va saber fins més endavant. María Teresa Campos sí que em va demanar explicacions sobre les imatges i jo li vaig dir la veritat, que no havia estat amb cap noia”. Cert o no, així recorda ell unes fotos que haurien suposat un autèntic escàndol en cas que haguessin sortit publicades finalment.