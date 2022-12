Joaquín Cortés canvia de vida i de país després del desnonament

Joaquín Cortés ha estat notícia aquests últims mesos per un tema que res no té a veure amb la seva feina de ballarí. Feia temps que vivia a Lisboa, ciutat que el va acollir en aquesta nova etapa de la seva vida fora d’Espanya. Volia triomfar a l’estranger i ho ha fet relativament, però aquest èxit no s’ha materialitzat en un gran ingrés de diners.

De fet, recentment s’ha sabut que l’han desnonat de casa per estar diversos mesos sense pagar el lloguer de la casa en la que vivia amb la seva família. Ha hagut de marxar de Portugal després d’aquell escàndol, quan va ser condemnat a pagar 55.000 € al propietari del pis.

Molts mitjans han volgut que fes declaracions sobre aquest tema, però ell ha preferit mantenir-se en silenci i no dir res sobre el desnonament. Tampoc no ha confirmat que, efectivament, hagi decidit marxar de Portugal i tornar a instal·lar-se a la capital espanyola. Sigui com sigui, això s’acabarà reflectint en la gira d’actuacions que programi de cara a l’any vinent, el que de ben segur que confia que sigui millor que aquest.

Joaquín Cortés canvia de vida després del desnonament | Europa Press

Joaquín Cortés deixa els problemes econòmics enrere i comença una nova vida a Madrid

La revista Semana ha pogut saber que actualment està vivint a Madrid. El ballarí ha tornat al seu país natal i està molt content amb la decisió de deixar enrere tot l’embolic: “Laboralment ara li va molt i molt bé. Està immers en una producció molt intimista que s’anomena Zapatos blancos, en la que fa aixecar l’audiència amb músics i artistes. No fa més que assajar encara que plogui o nevi. Ara treballa amb una cosina i han penjat diverses vegades el cartell de “no hi ha entrades”, són experiències úniques”, diu una font propera a ell.