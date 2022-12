Decisió sorprenent a ‘Sálvame’: l’última hora d’emissió serà de pagament

Telecinco ha pres una decisió molt sorprenent que afecta directament a Sálvame. A partir de la setmana vinent, el programa de tafaneries més famós de la cadena acabarà dues hores abans, a les 19 hores. En aquell moment, els teleespectadors passaran a veure l’estrena de 25 palabras i Reacción en cadena, dos concursos d’una hora de duració cadascú amb els que intentaran fer ombra al Pasapalabra d’Antena 3.

Aquest és un atac cap al programa de Jorge Javier Vázquez mai vist, el que indignarà els fans que continuen sintonitzant-los cada tarda des de fa 13 anys. Què han fet per calmar els ànims i no fer tan evident els problemes de Sálvame? Oferir una hora extra en exclusiva per a aquelles persones que paguin una subscripció.

A partir d’ara, les persones podran veure Sálvame de 19 a 20 hores només en la plataforma digital de pagament de la que disposa Mediaset. Quan acabi l’emissió en directe per televisió, el presentador i els col·laboradors continuaran amb el programa una hora més només per Internet. Aquest servei, anomenat Sálvame Naranja PLUS, s’haurà de pagar i es podrà veure de dilluns a divendres.

Sálvame comunica que l’última hora d’emissió només es podrà veure online | Telecinco

Com seran els concursos que substituiran Sálvame a la graella?

La cadena ha informat que Christian Gálvez estarà al capdavant de 25 palabras, en el que hi haurà dos equips formats per un concursant anònim i dos famosos. Els donaran pistes per esbrinar certes paraules i, en la prova final, podran endur-se fins a 250.000 €. Com a novetat principal, revelen que tindran un concursant que podrà participar per Skype des de casa.

¿Quieres participar en ‘Reacción en cadena’? ¡Apúntate al casting llamando por teléfono o en nuestra página web! 📲 ¡Te esperamos! 👏🏼



¡Próximamente en @telecincoes con @ionaramendi! 📺 #ReacciónEnCadena pic.twitter.com/Ngna98xHsV — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) November 25, 2022

Reacción en cadena, per la seva banda, estarà presentat per Ion Aramendi. En aquest cas, els participants hauran de relacionar paraules amb l’objectiu d’obtenir la quantitat de diners més gran.