Martiño Rivas sorprende al confesar que tiene tres fobias muy excéntricas

Martiño Rivas ha dejado a todo el mundo boquiabierto en una entrevista surrealista. El exitoso actor gallego, conocido desde que triunfara en El Internado , ha acudido a Movistar+ para promocionar su participación en Nacho . En ella interpreta el papel de Nacho Vidal, el actor porno de quien analizan su vida en una serie de la que se está hablando mucho.

El actor ha sacado a la luz algunas de sus fobias más extrañas, las que debe de tener poca gente. El presentador y el resto de colaboradores se lo han mirado con los ojos muy abiertos cuando han oído su confesión: «Siempre me han dado miedo todos aquellos aparatos que emiten radiación». Entre ellos, ha dado ejemplos que demuestran lo complicada debía de ser su rutina: «Tenía pánico a los microondas y a las fotocopiadoras«, ha espetado. El resto de participantes en plató le han dejado claro que nunca habían oído una cosa similar. Ahora bien, asegura que ha conseguido superar bastante este miedo y que ahora puede acercarse a estos electrodomésticos.

Martiño Rivas tiene tres miedos muy extraños | Movistar+

Lo que los otros no entendían era por qué le daban miedo las fotocopiadoras: «También emite radiación», ha defendido con la cabeza baja. Martiño Rivas dice que siempre ha tardado mucho al fotocopiar las cosas: «Tardaba más tiempo de lo normal porque tenía que pulsar el botón, salir deprisa, esperar para volverme a acercar…».

El resto no podían evitar estallar de risa: «Basta, basta y basta. A mí me acabas de matar ahora mismo», decía Dani Martínez sin parar de reír. «Entonces tú entrabas en una casa, alguien tocaba el botón del microondas y ¿tú te lanzabas en tierra?», le han preguntado con sorna. Sorprendentemente, el actor ha reconocido que, efectivamente, siempre pasaba esto. Y, no contento con eso, también ha revelado que tiene un miedo a volar que ha complicado su carrera como actor. Una intervención que ha servido para conocerlo algo más después de años en primera línea.