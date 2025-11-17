Lucía Etxebarría preocupa amb una foto des de l’hospital: “Reseu per mi”

Lucía Etxebarría ha generat molt rebombori a les xarxes socials i ha causat certa preocupació, ja que ha publicat una foto des de l’hospital que ha angoixat perquè ha arribat a demanar als seus seguidors que “resin” per ella. La polèmica escriptora de 58 anys ha hagut d’acudir a la consulta del doctor per “un problema de salut relativament seriós” i que pot durar “mesos“, si fem cas al missatge que ha escrit al seu perfil d’Instagram. Aquestes són les males notícies, però ella prefereix quedar-se amb què, almenys, ja saben exactament què és el que li passa.
Mai no ha tingut pèls a la llengua i tampoc no ha ocultat cap aspecte sobre la seva vida privada, però ara ha volgut justificar per què explica tot això públicament. Resulta que “constantment” li estan trucant per participar en vídeos de Youtube o taules rodones. Ara s’estarà un temps sense fer-ho, precisament per culpa d’aquesta malaltia que haurà de tractar-se en els següents mesos: “Gran part del temps l’he de passar al llit i, l’altra, a rehabilitació“.
Lucía Etxebarría ofereix un escenari bastant complicat i preocupant, ja que assegura que no es veu capaç de comprometre’s a estar en un lloc i a una hora determinada: “Mai no puc saber si, en el moment de la cita, tindré un atac de dolor i he de quedar-me estirada al llit“. No ha compartit exactament de què es tracta, ja que segons ella no vol “especulacions” ni “drames”. La realitat, però, és que tothom ha començat a parlar-ne precisament perquè no ha dit quin problema de salut té.
La frase més forta de totes les que inclouen aquesta publicació? La següent: “Si ets creient, agrairia que resessis per mi”. Deu estar realment fotuda si deixa anar una petició com aquesta, encara que poc després deixa clar que no es tracta d’una malaltia que l’hagi de matar: “No moriré ni res per l’estil“, ha dit. Llavors en què quedem?
Lucía Etxebarría només havia parlat, fins ara, de la depressió que pateix
Fins ara, Lucía Extebarría només havia parlat públicament de la depressió que havia patit. I, el novembre del 2023, va treure a la llum que havia patit molt per culpa d’una malaltia genètica: “En els últims cinc anys, la malaltia autoimmune que pateixo s’ha aguditzat moltíssim probablement per culpa de l’estrès i l’edat. És genètic, ja que diverses persones de la meva família també la pateixen. No me l’havien diagnosticat fins ara“, deia.
Després de la publicació de la foto des de l’hospital, tothom estarà pendent de l’evolució de la Lucía Etxebarría.