Lucía Etxebarría preocupa con una foto desde el hospital: «Recen por mí»

Lucía Etxebarría ha generado mucho revuelo en las redes sociales y ha causado cierta preocupación, ya que ha publicado una foto desde el hospital que ha angustiado porque ha llegado a pedir a sus seguidores que «recen» por ella. La polémica escritora de 58 años ha tenido que acudir a la consulta del doctor por «un problema de salud relativamente serio» y que puede durar «meses«, si hacemos caso al mensaje que ha escrito en su perfil de Instagram. Estas son las malas noticias, pero ella prefiere quedarse con que, al menos, ya saben exactamente qué es lo que le pasa.

Nunca ha tenido pelos en la lengua y tampoco ha ocultado ningún aspecto sobre su vida privada, pero ahora ha querido justificar por qué explica todo esto públicamente. Resulta que «constantemente» le están llamando para participar en vídeos de YouTube o mesas redondas. Ahora se estará un tiempo sin hacerlo, precisamente por culpa de esta enfermedad que tendrá que tratarse en los siguientes meses: «Gran parte del tiempo lo tengo que pasar en la cama y, la otra, en rehabilitación«.

Lucía Etxebarría ofrece un escenario bastante complicado y preocupante, ya que asegura que no se ve capaz de comprometerse a estar en un lugar y a una hora determinada: «Nunca puedo saber si, en el momento de la cita, tendré un ataque de dolor y tengo que quedarme acostada en la cama«. No ha compartido exactamente de qué se trata, ya que según ella no quiere «especulaciones» ni «dramas». La realidad, sin embargo, es que todos han comenzado a hablar precisamente porque no ha dicho qué problema de salud tiene.

¿La frase más fuerte de todas las que incluyen esta publicación? La siguiente: «Si eres creyente, agradecería que rezaras por mí». Debe estar realmente mal si suelta una petición como esta, aunque poco después deja claro que no se trata de una enfermedad que la vaya a matar: «No moriré ni nada por el estilo«, ha dicho. Entonces, ¿en qué quedamos?

Lucía Etxebarría sólo había hablado, hasta ahora, de la depresión que padece

Hasta ahora, Lucía Etxebarría sólo había hablado públicamente de la depresión que había padecido. Y, en noviembre de 2023, sacó a la luz que había sufrido mucho por culpa de una enfermedad genética: «En los últimos cinco años, la enfermedad autoinmune que padezco se ha agudizado muchísimo probablemente por culpa del estrés y la edad. Es genético, ya que varias personas de mi familia también la padecen. No me la habían diagnosticado hasta ahora«, decía.

¿Qué le pasa a Lucía Etxebarría y por qué está en el hospital? | Cuatro

Tras la publicación de la foto desde el hospital, todos estarán pendientes de la evolución de Lucía Etxebarría.