Lucas González, l’antic membre d’Andy y Lucas, s’ha sotmès a la tercera operació de nas en només dos anys. Poques persones deuen penedir-se tant de no haver fet cas a les recomanacions del cirurgià pel que fa al postoperatori, ja que no haver-se fet bé les cures en la primera intervenció li ha comportat seqüeles greus. Convertit en un meme per la deformitat del seu nas, ell mateix ha reconegut que ha hagut de visitar un munt d’especialistes per intentar que li arreglessin el desastre. Han hagut de passar molts mesos fins que ha trobat, a Turquia, un equip de cirurgians que semblen haver trobat una solució al greu desastre.
L’artista confia poder tancar, definitivament, una etapa marcada pel desgast físic, les intervencions fallides i les especulacions sobre el seu aspecte. En declaracions a la revista Semana, Lucas ha explicat que no hi ha motius per preocupar-se, tot i que els metges podrien necessitar “una mica més de cartílag” per aconseguir el resultat desitjat.
Un últim retoc a Lucas González després d’un llarg “calvari”
Lucas és conscient que els embenatges poden generar comentaris sobre el resultat de l’operació i ha volgut avançar-se a les possibles especulacions. “Potser porto una escaiola, em poden veure pel carrer i poden dir que ha sortit malament”, ha advertit. Però, segons ha detallat, no es tracta d’una reconstrucció completa, sinó d’un petit ajustament per corregir possibles imperfeccions: “És simplement un retoc perquè tot quedi perfecte, per si hi ha alguna cosa doblegada o alguna cosa que no va quedar al seu lloc”, ha aclarit.
Tot i que ara veu més a prop el final d’aquest procés, el cantant reconeix que l’experiència ha estat especialment dura: “Està sent un calvari perquè ho he passat molt malament. Sí que és veritat, però, que estic veient la llum al final del túnel”, ha confessat.
Què va complicar la recuperació del cantant d’Andy y Lucas?
Els problemes nasals de Lucas es remunten a una primera rinoplàstia que, amb el pas del temps, va acabar provocant complicacions estètiques i funcionals. El mateix artista va explicar l’origen de tot plegat durant la seva visita a El Hormiguero, on va reconèixer que no havia seguit correctament les indicacions mèdiques: “No em vaig cuidar com havia de fer-ho, em vaig treure les gases abans d’hora i em vaig ficar a l’aigua quan no tocava; vaig cometre errors que van acabar espatllant la recuperació”, va admetre.
La deformació resultant el va portar a buscar solucions a Espanya, però les diferents revisions no van aconseguir el resultat esperat. Finalment, va decidir recórrer a especialistes internacionals en cirurgia reconstructiva. El setembre passat va viatjar per primera vegada a Turquia per sotmetre’s a una intervenció de diverses hores que va requerir una reconstrucció profunda de l’estructura nasal, amb una remodelació òssia integral.
A la tornada, a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, va afrontar amb humor les preguntes dels fotògrafs i fins i tot va assegurar que es veia “més guapo”. Ara, amb aquesta segona intervenció, els especialistes pretenen incorporar teixit cartilaginós i acabar de fixar l’estructura del nas. Lucas espera que sigui l’últim pas d’un procés que li ha comportat molts mesos de patiment i que, per fi, pugui passar pàgina.