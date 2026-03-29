Juan José Ballesta ha encadenat unes quantes participacions en pel·lícules exitoses en una trajectòria amb pujades i baixades, però sempre entre els més populars de la seva generació. Molts poden pensar que ha tingut una vida de color rosa perquè tenia només 13 anys quan va guanyar el premi Goya a actor revelació, però tot el contrari. El protagonista d’El bola ha parlat obertament dels múltiples problemes que va tenir quan era petit, ja que la seva infància va ser complicada. Per començar, cal destacar que va néixer en una família molt pobre que va haver de demanar un pis dels que concedien a famílies desafavorides.
Ell mateix ho ha explicat en una participació a Lo de Évole que ha cridat molt l’atenció entre els seus fans: “Els meus pares sempre han estat gent humil i treballadora, vivíem en un dels pisos de l’IVIMA que donaven a pares joves que no tenien diners. Estava en un barri molt humil de Parla, recordo. El meu pare treballava en l’obra i la mare també va haver d’estar allà un temps perquè no arribàvem a final de mes. De fet, recordo menjar macarrons uns quants dies seguits“.
Ballesta ha format part d’una família molt humil “i de pocs diners“: “Jo no tenia el que els altres nens tenien. Jo demanava una bicicleta xulíssima per a Reis i no me la podien portar perquè no hi havia…”. Tot canviaria quan ell va començar a guanyar diners com a actor de publicitat des de ben jovenet, una feina als anuncis que va permetre-li que el fitxessin també en una sèrie anomenada Querido maestro: “Els meus pares m’ingressaven en un compte i m’ho van donar tot quan vaig ser major d’edat, mai no van tocar els meus diners i podrien haver-ho fet perquè els feia falta“, ha aplaudit ara que han passat tants anys.
Els problemes de salut i d’assetjament escolar que va patir Juan José Ballesta
Més enllà dels problemes de diners, Juan José Ballesta tampoc no ho va tenir fàcil en la seva infància perquè va tenir uns quants problemes de salut. Era molt petitó quan van diagnosticar-li hiperactivitat: “Li deien a la meva mare que em mediqués, que perdria el cap perquè era molt nerviós”. I la cosa va complicar-se quan va patir un infart al fèmur pel que van haver d’operar-lo: “Em van operar i em vaig quedar paralític dos anys“, va recordar a Masterchef.
Els metges van haver de col·locar-li un aparell de ferro a la cama i allò va derivar en una època de crítiques dels companys, que començarien a assetjar-lo. El van batejar com el “Forrest Gump” i no ajudava que comencés a aparèixer a pel·lícules, ja que suscitava enveja veure que li donaven papers: “M’insultaven, em deixaven fora dels jocs i, un dia, van enganxar-me un xiclet als cabells que van fer que m’haguessin de tallar els cabells al zero“.
Han passat molts anys des de tot allò, però els problemes no han acabat perquè que últimament només se’n parla per detencions i acusacions contra ell. L’última, quan el jutge va decidir tancar la causa que havien iniciat contra ell per una presumpta agressió sexual que no va poder demostrar-se. De fet, va haver-hi unes quantes inconsistències en la versió de la denunciant que va acabar decantant la balança a favor de l’intèrpret.